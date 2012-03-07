人民币兑美元小幅收跌 欧债危机再升温重压非美货币

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
* 人民币兑美元小幅收跌
* 欧债危机疑虑再升温,欧元等非美货币承重压
* 即期汇价表现相对坚韧,显示下行动力不足
* 待政策和消息面变化,人民币仍无明确方向
路透上海3月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三小幅收低.希腊能否完成债务互换的不确定性增加,欧债危机疑虑再次升温,欧元等非美货币因此承受重压,人民币受牵连延续弱势.
交易员认为,相对人民币中间价的跌幅,即期汇价表现更为坚韧,显示下行动力不足.在2月经济数据即将公布,以及汇率政策调整预期升温的背景下,短期人民币汇价仍无明确方向,跟随中间价震荡依旧是主要基调.
"中间价有点出乎意料(的弱),其实日间波动幅度并不大,(今天)只有40个点,"上海一银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3099 6.3092 6.3174 6.3213 6.3141 6.3080
上述交易员指出,2月经济数据将在本周陆续出炉,市场较为关注贸易数据等,在这之前普遍采取观望态度,日间波动主要还是跟随中间价定位以及非美货币的表现.
而对於人民币兑美元汇率波幅可能扩大的预期,他认为,常态情况下,人民币的日间波幅都不大,目前0.5%的波幅是够用的,即使出台加大波幅的政策,对人民币走势也不会有太大影响,更不会改变其基本走向.
中国人民银行行长周小川表示,就目前形势而言,人民币汇率已经逐步具备了波幅限制适当加大的条件,这能更加体现人民币以市场供求关系决定汇率的机制.
中国央行货币政策委员李稻葵周二亦称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步可放宽双向波动幅度,每日上下波幅扩大至0.7%或0.75%.
东京汇市风险货币周三处於守势,而日圆持坚,因对於希腊能否与债权人达成债务互换协议的忧虑,促使市场人士削减风险资产的曝险.<FRX/CN>
以下为北京时间16:43,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3100/30 6.3120
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3078/42 6.3140
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水130点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3229元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 边竞/曾菱; 审校 林高丽
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