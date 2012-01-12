人民币兑美元连续收低

* 人民币兑美元延续小幅下行走势

* 海外美元维持强势,压制中间价

* 人民币即期汇价被动跟随

* 短期盘整格局未被打破

路透上海1月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四收低,延续连日来小幅下行走势.海外美元持续强劲,压制中间价表现,缺乏消息面指引的即期汇价亦只能被动跟随,短期盘整格局仍未被打破.

"基本上中间价走得跟外盘高度相关,最近上下的幅度都不会太大,(春)节前估计在6.31附近波动,上下也就200个点."上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.3178 6.3166 6.3230 6.3230 6.3155 6.3155

上述交易员并指出,尽管中国去年12月贸易顺差仍较高,但由於外汇占款余额下降及银行代客结售汇出现逆差,整体看资本流入在放缓,在这些因素没有明朗前,"人民币升值会比较克制一点."

中国去年12月贸易顺差为165.2亿美元,远超出路透调查中值的顺差87.8亿美元,主因进口意外疲软.

但去年11月银行代客结售汇录得数据正式公布以来的首次逆差,考虑到当月中国仍为贸易顺差及外商投资继续流入,且金融机构同期的外汇存款未同步放大,显示国际资本正通过其他渠道流出中国.

中国去年11月末外汇占款余额连续第二个月下降.中国央行已於12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.

东京汇市欧元周四在亚洲市场艰难走升,脱离隔夜触及的16个月新低,但在西班牙一项标债前其涨势受限.此次标债被视作对欧洲满足资金需求能力的一次信心检验.

以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3210/60 6.3160

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3070/40 6.3100

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水326点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3504元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞/李宏薇; 审校 曾祥进

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