人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 人民币兑美元收创五个半月新低
* 欧洲债务危机负面消息不断,市场心态黯淡
* 中间价随隔夜非美货币弱势小幅低开,购汇客盘活跃
* 部分机构倾向於留有适当量的隔夜美元多头,伺机获利
路透北京/上海5月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收创五个半月新低.欧洲债务危机负面消息不断,西班牙债务问题施压,令市场心态黯淡;今日人民币中间价随隔夜非美货币弱势小幅低开,购汇客盘亦较活跃,致即期汇价延续跌势.
市场人士并指出,虽然美元指数.DXY已处高位,但欧洲的不确定性所带来的避险需求或为其提供支撑,部分机构倾向於留有适当量的隔夜美元多头,伺机获利.
"美指强劲,(美元兑人民币)fixing(中间价)高开,日间美元买盘稍强,即期汇价(盘中)就到年内低点了,"上海一欧资银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3577 6.3522 6.3591 6.3297 6.3262 6.3480
上述交易员进一步指出,当前市场的不确定性集中於欧洲,避险需求持续存在,故美元走强的趋势还没逆转,机构购入美元的意愿还是很强;後期大势,仍需海外市场提供进一步的指引.
"今天(美元兑人民币即期汇价)开盘就比昨天高出了40、50个点,留点隔夜美元多头,还是有点盈利的,"他称.
上海另一欧资银行交易员亦表示,当前市场很少有人会看好欧债危机短期解困,有机构会留有美元多头过夜,但美元已处高位,所以留存的量也不会太大.
东京汇市欧元周三跌至两年低点,因市场担心西班牙借贷成本大涨局面,且预期该国或需更多资金来支持境况不佳的银行业.
以下为北京时间17:17,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4160/10 6.4030
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3515/65 6.3450
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水245点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3822元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 曹巍浩/刘昕; 审校 张喜良
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