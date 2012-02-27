人民币兑美元小幅收跌 观望氛围料导致继续盘整

路透上海2月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一小幅收跌.中间价无视隔夜美元颓势而低开,带动即期市场弱势盘整.在欧洲局势不稳,中国进出口形势难以判断等不确定性因素影响下,机构普遍对汇率走势呈观望态度.

交易员指出,外贸不畅的宏观环境使得人民币不再具备长期看升的基础,即便美国财长称欢迎人民币升值,其言论也难以对市场产生实质性的影响.

美国财长盖特纳称,欢迎人民币升值,允许人民币继续升值符合中国的利益.他并称,全球经济风险减弱,美国经济逐步转强;欧洲方面并已采取了措施,大幅降低了灾难性金融危机的风险.

"今天的中间价比较意外,隔夜美元跌了那麽多,今天早上(中间价)开出来美元还是涨的,"上海一银行交易员称.

他指出,机构对未来几日的中间价较为关注,是否政策导向还须连续观察後才能判断.但市场对进出口数据等普遍并不乐观,人民币难以维持其近年来一致看升的预期已毋庸置疑,短期还将以震荡走势为主,外围环境和事件对汇率波动的影响将日益明显.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.3019 6.2980 6.3029 6.2985 6.2965 6.2978

希腊上周五正式向其民间债权人提出债务交换方案,启动了有史以来规模最大的主权债务重组,期望以此使其糟糕的财政状况恢复正常.

东京汇市日圆兑美元周一在亚洲市场跌至九个月低点,此前跌破关键技术水准触发止损卖盘;欧元则持坚,欧洲央行即将进行新的流动性挹注操作.

以下为北京时间16:40,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2875/25 6.2770

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2975/65 6.2960

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水160点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3179元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱/周晓峰; 审校 张喜良

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