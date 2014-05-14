预计人民币兑美元汇率2015年继续小贬至6.35--瑞银

路透香港5月14日 -大型券商瑞银证券周三发布研究报告称，由于经济增长低迷，人民币兑美元贬值可能并非坏事。另外，受大宗商品价格持续下跌影响，国内通胀水平较低。因此，预计人民币兑美元汇率将保持弱势、在目前6.25左右的水平徘徊，并在2015年继续小幅贬值至6.35。

报告称，自今年2月中旬人民币开始在决策层引导下小幅贬值以来，中国经济前景和政策的不确定性、以及已有套息头寸平仓都使人民币的贬值压力逐渐增大。

此外，房地产是中国经济面临的最大下行风险，瑞银认为今后几个月决策层可能不得不考虑放松目前的房地产调控政策。

据媒体报道，已有一些城市放松了限购政策，且监管部门已经要求商业银行及时审批和发放符合条件的个人住房贷款。瑞银认为，如果销售面积和新开工面积进一步下滑，将可能会有更多的地方政府放松目前的限购政策，中央政府也可能将会开始考虑降低目前较高的房贷首付要求。

瑞银并预计，中国决策层并未出台大规模经济刺激措施，但“微刺激”政策的力度已经稳步增强。然而，除非出现大规模资金外流及/或经济加速下滑、从而给央行带来更大的压力，否则央行不会全面降准。 （完）

(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)

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