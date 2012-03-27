人民币兑美元收涨 中间价再创新高

* 人民币兑美元即期汇价收涨

* 中间价报6.2840元,连续三个交易日创新高

* 追随海外欧元等非美货币强势

* 购汇客盘亦继续影响现汇走势

路透北京/上海3月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收涨.今日中间价连续第三个交易日创汇改来新高,追随海外欧元等非美货币强势;购汇客盘也有继续影响现汇走势.

"早盘即期汇价波动不大,"上海一外资银行交易员称,"开盘就比中间价高挺多的,大家不愿做空(美元)太多,要防购汇盘.中间价比较低,会有一些客盘买盘."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3072 6.3009 6.3148 *6.2840 6.2858 6.3140

注:*表示创2005年汇改来新高

上海一大型银行交易员亦表示,近日购汇盘较多,需求方或主要源於石油公司;短期内汇价走势要视中间价而定;而近期中间价持续走强,机构揣测或因管理层为达到季度升幅目标,但人民币今年不会升值太多是没有疑问的.

上述外资行交易员则认为,其视野中近期的购汇盘多为"range trading"(区间操作);而近期中间价的走势,符合决策层扩大人民币双向波动的出发点.

以下为北京时间16:39,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3295/95 6.3290

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3125/50 6.3125

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水190点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3262元.

东京汇市美元指数周二守在近一个月低点附近,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克暗示,将保留支持性的货币政策,使市场看到进一步出台经济刺激政策的希望.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/冉莹; 审校 乔艳红/丁淑琴

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。