人民币兑美元收涨 中间价再创新高

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 人民币兑美元即期汇价收涨
* 中间价报6.2840元,连续三个交易日创新高
* 追随海外欧元等非美货币强势
* 购汇客盘亦继续影响现汇走势
路透北京/上海3月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收涨.今日中间价连续第三个交易日创汇改来新高,追随海外欧元等非美货币强势;购汇客盘也有继续影响现汇走势.
"早盘即期汇价波动不大,"上海一外资银行交易员称,"开盘就比中间价高挺多的,大家不愿做空(美元)太多,要防购汇盘.中间价比较低,会有一些客盘买盘."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3072 6.3009 6.3148 *6.2840 6.2858 6.3140
注:*表示创2005年汇改来新高
上海一大型银行交易员亦表示,近日购汇盘较多,需求方或主要源於石油公司;短期内汇价走势要视中间价而定;而近期中间价持续走强,机构揣测或因管理层为达到季度升幅目标,但人民币今年不会升值太多是没有疑问的.
上述外资行交易员则认为,其视野中近期的购汇盘多为"range trading"(区间操作);而近期中间价的走势,符合决策层扩大人民币双向波动的出发点.
以下为北京时间16:39,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3295/95 6.3290
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3125/50 6.3125
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水190点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3262元.
东京汇市美元指数周二守在近一个月低点附近,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克暗示,将保留支持性的货币政策,使市场看到进一步出台经济刺激政策的希望.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩/冉莹; 审校 乔艳红/丁淑琴
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。