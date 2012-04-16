《信报》：人民币扩大波幅 防短期波动陷阱

（4月16日社评）

人民币兑美元汇价浮动区间,今天起由0.5%扩大至1%.扩大波幅,无疑有助加快汇率市场化进程,逐渐形成一个人民币兑美元汇率双向浮动机制,但短期来看,市场在“发现”人民币均衡汇价过程中,也会增加人民币反覆与急遽波动的风险.今次增强人民币汇率形成机制的弹性,目的是增强银行定价的自主性,减少央行对汇率水平和汇率波动的直接控制,强化市场自主运行力量,为人民币走向自由兑换营造基础.

照一般分析,去年第四季起,中国出现资金流出、流入持续减缓现象,加上外汇占款收缩,经常账顺差/GDP比率从10%降落至今约2.5%,人民币单边升值预期弱化,因而是扩大人民币对美元汇价浮动区间的好时机.的确,把追求人民币兑美元双边汇率稳定,转向多边汇率,亦即有效汇率水平稳定,是推进汇率市场化重要一步;愈接近均衡汇价,也可减弱国际间对人民币要求升值的压力.

如今人民银行不断加快人民币国际化的步伐.今年2月,央行发表一份题为"加快资本账户开放条件基本成熟”报告,指出条件成熟三大理由",包括一、开放资本账户利大於弊;二、此举符合当前中国经济发展的内在要求;三、开放後风险基本可控,清楚揭示资本账户的开放路径.到上周六宣布扩大人民币兑美元汇价波幅,标示了中国揭开新一轮深化汇率改革序幕.然而,在目前欧债危机仍在发酵,国内经济”软着陆”亦面对相当的反覆性与不确定性情况下,加快开放资本账户速度,其实也有相当潜在风险.

短期而言,人民币兑美元亦隐含反覆波动因素.3月中国贸易顺差回升至近54亿美元,恐招来美国要求人民币升值呼声,面对出口不确定性,总理温家宝日前暗示可能对出口企业增加退税.在这个错综背景下,央行决定今天起扩大人民币对美元汇价波幅,虽有利人民币汇率水平合理化,加强汇率形成弹性,确立双向浮动机制,为人民币国际化迈出必行一步,但短期也可能增加市场测试人民币价格上下限底线的风险,出现急遽波动陷阱.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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