人民币兑美元收盘创逾一年低位 短线偏空预期浓重

* 人民币收盘创出一年多低位

* 午盘一度跌穿6.23关口

* 中间价跌逾百点加重空头氛围

* 今日跌幅为扩波幅后最大，年内累计贬2.79%

* FOMC会议后人民币汇率下行压力加大

路透北京3月20日 -人民币兑美元即期周四收盘较昨日大跌逾300个点子，盘中及收盘均创出一年多低位，在周一起开始扩大波幅后出现“四连跌”。美联储政策会议强化了美国提前加息的预期，亦加重了人民币汇价的下行压力，加之中间价的大幅低开，推动购汇盘大量涌出。

人民币即期在跌破6.20整数关后，市场看空的氛围愈发浓重。午盘一度击穿6.23关口，低见6.2334，较上日大跌0.6%。收盘跌幅虽有所收窄，但亦达0.5%，为扩大波幅后最大日跌幅。市场人士称，短线还看不到止跌反转的迹象。

前次收盘低点为去年2月26日的6.2295元，盘中低点为去年2月25日的6.2374元。

“目前的走势估计还要持续一段时间吧，具体位置说不好，但短时间内还是往人民币贬值方向走的。”上海一家股份行的交易员表示。

美联储最新议息会议强化美国提前加息预期，推动美元上涨，亦带动人民币中间价周四大跌逾百点至近四个半月低点，为连续第三日下挫，加重空头氛围。

市场人士称，非美货币周四普遍走跌，走跌幅度都在100个点以上，所以人民币中间价低开100个点也是合情合理的。受中间价因素以及境外CNH也跌破6.20双重打压，汇市一开盘就引发购汇高潮，人民币汇率跌势汹涌，虽然境内美元高位吸引部分结汇盘，但力量终究有限。

“中间价是跟着美元指数走，并不等于人民币有更大的贬值空间，今天2%的贬值下限要到6.26多，这其实有点夸张，...达到扩波幅的极限基本上没有太大可能性。”一外资行交易员指出。

该交易员并表示，美国可能提前升息，加上中国扩波幅的政策效应，中间价在下半年更多是双向波动趋势。

另一家外资行总行资金管理部高层娄超亦指出，人民币贬值势头还得维持一段时间，但肯定会有回升的时候。今年可以预见人民币汇率将是动荡的一年，年底收官时人民币应该会有所贬值。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示，美联储会议强化市场对FED提前加息的预期。从美国股指和国债等资产价格的表现看，此举的负面影响超市场预期。预计人民币汇率将迎来扩大波幅后的第一次真正考验。

全球汇市，美元指数周四早段处于两周高位，之前美联储主席叶伦讲话促使市场对其加息时间的预期提前，提振美元上扬美元兑主要货币周四持稳，先前因美联储主席叶伦出乎意料暗示，升息时间可能比多数人士预期更早，刺激美元隔夜跳涨。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2275 6.1965 -0.50%

中间价 6.1460 6.1351 -0.18%

成交额 191亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.42% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 283 6.2051 6.2334

2014年来即期升贬值幅度 -2.79%

1年期美元/人民币掉期升水 275

离岸人民币市场,北京时间18:06 今日 上日

1年期NDF 6.2370/00 6.225

CNH即期 6.2041/53 6.187

(发稿 丁琦/李文科; 审校 林高丽)

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