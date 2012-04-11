人民币兑美元收涨 短期料区间波动

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 人民币兑美元即期小涨
* 受美元指数走弱影响,中间价高於上日
* 消息面淡静,客盘寥寥
* 短期汇价料在6.29-6.33区间波动
路透上海/北京4月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收小涨.受隔夜美元指数疲弱提振,人民币中间价较上日上涨.但市场并未寻觅到明确方向,客盘寥寥,即期汇价维持在6.31附近震荡,料短期难改区间波动态势.
北京一大型银行交易员指出,最新公布的贸易数据未能推动人民币上涨,而政策面"维持人民币汇率稳定,扩大波动性"的影响更加深入人心,绝大多数投资者认为今年人民币明显升值机率小,但人民币兑美元交易区间将逐渐扩大.
"昨天的贸易数据还没有达到令人惊喜的地步,所以大家都没什麽反应,除非国际或者国内政策面有重大的变化,否则人民币今年明显升值不大可能,但是(汇价)波幅会扩大,这也符合官方对於人民币的态度."他称.
中国3月出口同比增长8.9%,进口同比增5.3%,贸易顺差53.5亿美元.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3081 6.3074 6.3108 6.3018 6.3048 6.3115
以下为北京时间17:38,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3410/40 6.3400
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3090/10 6.3090
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水180点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3261元.
东京汇市日圆兑主要货币周三亚洲时段触及数周高位,而对风险敏感的澳元兑美元处在三个月低点,因全球经济成长前景疑虑升温.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 张喜良/杨淑祯
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