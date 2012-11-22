人民币兑美元以涨停作收 国际欧元大涨抑制购汇盘

* 人民币以涨停作收

* 中间价微幅走低

* 国际欧元大涨刺激结汇

路透北京11月22日电---人民币兑美元即期周四以涨停作收,盘中大部分时间均封在涨停价位.虽然中间价微降,但国际欧元大涨令场内购汇需求受到抑制,结汇量虽不及此前沉重,相对仍然占据上风.

交易员认为,趋近年底时购汇需求有望改善,令结售汇趋於均衡,不过人民币强势状况可能改变不多,短期在当前价位(6.23元附近)窄幅振荡可能性较大.

"我看今天实际结汇也不是很多,但还是多於购汇.隔夜欧元大涨,市场还是一个恐慌情绪,美元价格买也买不上去."上海一股份制银行交易员说.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2289 6.2289 6.2295 6.2918 6.2908 6.2302

上述交易员并称,目前央行明显减少市场干预,"央行现在就是不管市场死活了,让银行自我消化,可能也是要看一下市场有多大深度吧."

东京汇市欧元兑日圆周四触及六个半月高位,因希腊贷款协议的达成重现希望,同时投资者还预期日本将出台更强有力的货币宽松政策,因而规避日圆.

以下为北京时间16:58,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3280/45 6.3300

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2300/10 6.2300

境内美元人民币一年期掉期升水报1,505点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3794元.

人民币兑美元自9月起升值呈加速势头,从10月底至上周四连续13个交易日盘中触及涨停.周四以涨停作收报6.2289,较7月末低点升值约2.7%.

针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局称,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 张喜良/黄凯

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