人民币小幅收升脱离盘中新高

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 人民币兑美元小幅收升
* 油盘购汇和美元指数走强,令人民币涨幅收窄
* 中间价虽连续第三天走升
* 人民币短期升值趋势料并未完结
路透北京10月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周一小幅收升,脱离盘中所创下的新高纪录.下午出现油盘集中购汇,且美元指数.DXY走强,均令人民币涨幅收窄.
但多位交易员认为,央行中间价连续第三天高开,并创五个半月来新高,受此提振,即期汇价早盘一度再创新高,并逼近日间波幅区间上限,而全天来看仍呈现净结汇,或意味着人民币短期升值趋势并未完结.
北京一国有大行交易员称,上午以结汇为主,但下午盘面出现4-5亿美元的油盘购汇,加之欧元走弱,令人民币涨幅缩窄.不过判断当前升值趋势并没有扭转,短期可能会在6.21元-6.25区间振荡中缓步升值,
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2436 *6.2371 6.2462 6.2992 6.3010 6.2489
上海一股份制银行交易员表示,近期要靠市场的力量把人民币/美元的行情扭转过来几乎是不可能的,还是要靠央行直接干预或者中间价指引才可能改变这个市场.
"(早盘)今天结汇盘还是挺多的,...今天(美元/人民币)中间价继续往下,市场就觉得人民币升值还没有结束,市场没有扭转."该交易员称.
上海一家欧洲银行交易员亦称,市场上美元还是比多,估计市场要形成真实的供需价格还需要一段时间,"现在就是(美元)逢高做空吧,十八大以前美金反弹的可能性比较小."
人民币兑美元即期自7月下旬的低点至今已升值近2.5%,上周四更是以日间波幅上限6.2417元作收并创历史新高,周五早盘继续固封在波幅上限6.2380元位置,虽然尾盘人民币一度略走软,但目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.
中国国家外汇管理局周五公布,2012年三季度中国资本和金融项目逆差为710亿美元,为连续第二个季度出现逆差.不过权威人士解释称,这是因为在外汇储备规模稳定的情况下,国内外汇资产继续由央行转向企业个人,藏汇于民效应继续显现.
东京汇市欧元兑美元周一报1.2919美元,仍在9月中旬以来的区间1.2800/3200内.交易商等待西班牙求援,此举将启动欧洲央行(ECB)的购债计划,并可能推动欧元脱离目前区间.
以下为北京时间17:03,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3570/90 6.3450
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2436/74 6.2420
境内美元人民币一年期掉期升水报1,470点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3906元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科/李然; 审校 张喜良
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