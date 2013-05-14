人民币跟随中间价收升

* 人民币随中间价收升

* 净结汇格局持续，短期人民币看涨

* 但经济走平且日圆贬值或放缓人民币升值势头

路透北京5月14日 - 人民币兑美元即期周二跟随中间价收升。盘间净结汇仍占据优势，交易区间狭窄，日高距离人民币日波幅上限仅1个基点。

交易员认为，市场仍看央行脸色行事，中间价最近几天放缓升值势头亦令即期交易主体更多采取观望态势，且甫公布的中国宏观经济数据显示经济复苏相对弱势，令人民币放慢升值步伐；不过，短期净结汇格局仍难以改变，升值仍是大方向。

4月以来加速升值的中间价目前大致在6.20附近稍事喘息。

“上午市场只变动了3、4个点，今天市场结汇盘很多，向下下不去，距离美元跌停只有十几个点，往上走也走不动。”上海一股份制银行交易员称。

交易员称，目前的价格仍无法激发出大量的购汇盘，且市场交易区间仍集中在人民币日涨停限制附近，显示市场预期人民币短期仍会升值，不过仍要考虑中国经济基本面弱势以及日圆的贬值势头。

另一个上海外资行交易员称，购汇盘不出来的话，说明购汇主体仍在期待更有利的价格，也就是人民币会继续升值。

“目前看来可能还是要升，但不会像前一段时间那样一马平川，中间价6.20可能会震荡几天吧。”上述股份行交易员称。

中国4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。经济“横着走”反映出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。

东京汇市美元兑一篮子主要货币周二由五周高点下跌，美国将公布一系列经济数据，投资者担心数据恐影响美国联邦储备委员会(美联储,FED)政策，在此之前获利了结。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1429 6.1468 0.06%

中间价 6.2035 6.2072 0.06%

日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 19 6.1416 6.1435

2013年来即期升贬值幅度 1.42%

1年期美元/人民币掉期升水 1,010

离岸人民币市场,北京时间16:31 今日 上日

1年期NDF 6.2190/20 6.2260

CNH即期 6.1403/15 6.1428

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)

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