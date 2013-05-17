人民币兑美元即期收升

* 人民币回升，中间价高开近百点

* 隔夜美元涨势暂歇

* 4月结售汇数据即期远期保持双顺差

* 企业的人民币升值预期仍较强烈

* 本周累计近收平盘

路透北京5月17日 - 人民币兑美元即期周五收高，全周累计则近收平。隔夜美元指数涨势暂歇，人民币中间价借机大幅高开，即期成交区间亦移至6.14元附近，仍贴近今天波幅区间上限水平。

交易员表示，近期从客盘上看净结汇状态不变，尤其是刚刚发布的4月份代客结售汇数据还是即期远期结售汇双顺差，远期净结汇还较3月份倍增，体现出企业的人民币升值预期仍然较为强烈。

上海一股份行交易主管表示，从近期人民币中间价走势看，美元指数大幅走坚时，中间价贬值幅度明显较以前收窄，而今天在隔夜美元指数微跌情况下却高开近百点，可能也是对近期结汇市场压力较大的一种体现。

外管局周五公布数据显示，4月银行代客结售汇顺差343亿美元，较上月446亿美元回落；同月远期结售汇为净结汇91亿美元，而3月为44亿美元。

东京汇市美元指数周五守在10个月高位附近，之前美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，美联储可能从今夏开始缩减刺激举措，澳元跌势因而加剧。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1419 6.1492 0.12%

中间价 6.1997 6.2096 0.16%

日内相对于中间价最大波幅 0.98% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 37 6.1388 6.1425

2013年来即期升贬值幅度 1.44%

1年期美元/人民币掉期升水 1,100

离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日

1年期NDF 6.2350/65 6.2360

CNH即期 6.1421/40 6.1427

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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