人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 人民币兑美元即期略收涨
* 欧债危机忧虑再起,海外美元持续走强
* 人民币表现仍抗跌
* 近期有望再现小幅升值
路透上海4月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五略收涨.欧债危机忧虑再起,海外美元持续走强,人民币中间价亦跟随小步回撤,不过盘中即期汇价表现相对坚韧,在小幅低开後稳步回升.
交易员认为,近期国际汇市美元强势对人民币的冲击有限,虽然盘中也会因购汇盘干扰有所波动,但整体抗跌表现或预示人民币正酝酿一波上涨行情.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3063 6.3040 6.3194 6.3072 6.3035 6.3153
上海一银行交易员称,"欧债危机又有点担心,欧元跌下去了,相比之下人民币还好,今年小幅升值2-3%的可能性还是有的,"
他指出,一方面今年是美国大选年,政治因素对人民币升值的压力仍不容忽视.此外,在目前阶段,尽管扩大人民币波幅的呼声日渐高涨,但同时管理层也不乐见人民币出现贬值预期,在保持小幅升值步伐中让波幅逐渐扩大,可能会是更为稳妥和现实的选择.
他并认为,在2月出现季节性的大额贸易逆差後,3月中国有望重新录得贸易顺差,这也有望助推人民币再走强.
美国财长盖特纳周三表示,人民币汇率仍低估,但低估幅度小於以往.
春节错位因素导致中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,当月因此录得至少10年来最大贸易逆差314.9亿美元.
以下为北京时间16:54,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3295/25 6.3290
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3085/35 6.3140
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水170点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3233元.
东京汇市欧元或将录得近四个月最差单周表现,周五欧元兑美元仅略高於三周低点,因美国就业数据公布前夕,市场对西班牙公债收益率(殖利率)上扬的忧虑毫无减退迹象.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 边竞/李宏薇; 审校 黄凯
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