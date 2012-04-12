中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
* 人民币兑美元即期续小涨
* 市场对中间价续涨预期不高,购汇盘逢低介入
* 人民币小幅升值步伐延续,但弹性将增大
路透上海/北京4月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四续小涨.受隔夜欧元兑美元上涨提振,人民币中间价今日亦高开,不过市场对中间价续涨预期不高,逢低购汇盘持续涌现;一季度末外储数据的公布,亦未掀起波澜.
交易员指出,尽管贸易数据表现中性,但管理层也并不乐见人民币出现贬值预期,在保持小幅升值步伐中让波幅逐渐扩大,可能是央行近期最稳妥的选择.
"今天fixing(中间价)破6.3了,不过买盘还挺坚挺,一直有,应该是flow,"上海一外资行交易员称,"下午盘欧元有走弱,外储数据公布後,汇市也挺淡定的,全天波幅也就43个点."
3月末外汇储备余额为33,050亿美元(路透调查中值为32,050亿美元),去年12月末为31,811亿美元.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3073 6.3047 6.3090 6.2984 6.3018 6.3081
"贸易顺差50多亿(美元),我们认为是平衡的,如果顺差扩大到百亿数量级以上,就会支持人民币升值的预期了,"北京一大型银行交易员称.
中国3月出口同比增长8.9%,进口同比增5.3%,贸易顺差53.5亿美元.
他并指出,中间价指导效果体现,近期人民币汇价波动弹性明显加大,多围绕在中间价上下100点左右波动.
以下为北京时间17:49,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3390/00 6.3410
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3010/60 6.3100
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水205点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3278元.
东京汇市日圆兑主要货币周四脱离数周高点,此前欧洲央行官员暗示有进一步购债的可能,不过即将到来的意大利债券标售给紧张的市场带来更多风险.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 张喜良/黄凯
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