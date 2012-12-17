人民币即期收升未现干预

* 人民币即期收高

* 未见大行购汇干预汇价

* 客盘结售汇整体趋均衡

路透北京12月17日 - 人民币兑美元即期周一收高,盘间保持宽幅振荡,并曾逼近日间涨幅上限.交易员称,今天尚未观察到明显的大行购汇盘,客盘净结汇仍对人民币形成支撑,预计后期只要市场恢复自行交投,监管层干预就会逐步消失.

上海一日资银行交易员说,"即期活过来了,信心也在恢复.之前每天有大量结汇,现在客户也回到观望,价格企稳又临近年末让购汇也有升温,总体是相对平衡了."

他并表示,从国内外政经层面上看,明年美元走弱而人民币保持升值的基调不变,短期内人民币升值预期还有,不会那么快就消除.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.235 6.2280 6.2399 6.2892 6.2923 6.2415

上海一大行交易员称,"上周监管层出来频次多一些,出来总是为了让市场自己运行,如果市场能恢复自行交投,监管层就不管了."

交易员并称,当前当市况较上周前的涨停行情已经趋于正常,惟临近年底活跃度相对稍低,加之银行担心监管层再度出手后汇价大幅波动,操作风格保持谨慎.

周末举行的中央经济工作会议提出,明年要保持人民币汇率基本稳定.上海一股份行交易员对此认为新意有限,"可以排除一下升值很多或者贬值很多的可能性,其他都在这句话解释的范围之内."

该交易员并称,整体上看今年汇率就变动不大,从年初时6.3元水平到现在6.23元,"央行解释范围还是很宽的."

东京汇市日圆周一全线走软,兑美元跌至逾一年半以来最低位,主张激进货币宽松政策的日本自民党,周日在大选中获得压倒性胜利.

以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3133/73 6.3120

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2145/71 6.2205

境内美元人民币一年期掉期升水报1,200点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3550元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进/黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。