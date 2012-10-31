人民币兑美元再以波幅上限收创新高

* 人民币兑美元再次收创历史新高

* 中间价走高,跟随隔夜美元走势

* 油盘购汇遭日间结汇盘消化

* 人民币偏强格局未变

路透北京10月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三再次以日间波幅上限作收并创历史新高,10月份累计升值近1%.出於贸易实际需求的购汇盘一度软化人民币汇率,但难以抵御结汇盘强烈的看多情绪,尾盘时欧元走强亦推波助澜.

交易员称,整体上看人民币偏强格局未变,市场上暂时看不出有其他力量来逆转这一趋势,不过近期人民币/美元即期价格洞穿6.20的可能性亦不大.

"目前市场还是以结汇为主,短期来看也明显受欧元走强的影响,...不过我觉得人民币并不会重回单边升值的轨道,宽幅振荡的可能性比较大."上海一位银行交易员并称,预计11月中旬政治事件过後人民币汇率会有所回软.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

*6.2372 *6.2372 6.2437 6.3002 6.3028 6.2405

对於最近人民币的强势表现,招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出,央行近期对中间价保持较强的掌控力,持续兑美元强势,并激发市场抛售美元,是人民币走升的根本原因.

他并强调,在中间价坚挺之下,企业与银行都意识到,央行不会允许人民币贬值,为了避免潜在的亏损,抛售美元就成为短期的最佳策略,而近期结售汇市场汹涌的美元抛盘也符合这一判断.

人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.5%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

欧元兑美元北京时间下午15点後迅速上涨,一度触及1.3005美元高点.

以下为北京时间16:59,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3480/10 6.3530

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2391/29 6.2425

境内美元人民币一年期掉期升水报1,510点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3882元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 杨淑祯/曾祥进

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