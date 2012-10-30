人民币兑美元收创新高 逆转早盘跌势

* 人民币收创新高,逆转早盘跌势

* 中间价小幅走弱,终结此前三天升势

* 结汇盘仍占据强势

* 市场静待央行进一步指引

路透北京10月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周二小幅收升至历史新高,逆转早盘跌势.尽管月末照例出现部分购汇盘,且中间价走弱,但全天最终净结汇盘仍占据强势,为即期汇价提供指引.

交易员称,今日中间价终结此前连续三日升势,令市场揣测央行放任人民币升值的信号或生变;但午後结汇盘涌出,且欧元一波涨势令人民币最终延续升势,盘中并一度触及日间波幅区间上限.不过市场情绪仍相对谨慎,期待後几天央行中间价的更多指引.

"(尾盘人民币上扬)两个方面吧,一个是还是结汇多,另一方面刚才欧元涨了一波亦有影响."上海一股份制银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

*6.2405 6.2398 6.2469 6.3028 6.2992 6.2436

上述交易员并称,央行通过中间价引导的效果比较慢,需要一段时间,"总的来说,觉得应该人民币还是维持强势,但再走强的空间不大了."

另有交易员称,今日市场参与者的积极性不高,都在等待方向,交易相对谨慎.

"今後大家更多的是观望,看一下今天(美元兑人民币)中间价的反弹是不是会持续下去,是不是有趋势性的方向出来,也要看美元的状况,大家比较谨慎."上海一外资行交易员称.

亦有交易员指出,目前人民币的走势跟国际美元的走势不是那麽紧密,而与政治因素更贴近,可能要等11月初美国大选以及十八大以後,人民币的走势和方向才会出来.

东京汇市日圆周二升至一周高位,而欧元兑美元近持平,报1.2910,接近上周所及低点1.28825,因被危机重创的南欧国家传来的消息并不令人振奋.

以下为北京时间17:03,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3520/50 6.3585

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2430/70 6.2436

境内美元人民币一年期掉期升水报1,485点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3890元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯/张喜良

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