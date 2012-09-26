人民币连续第二日收高

永达汽车与一嗨租车战略合作 二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
* 人民币连续两日收涨
* 客盘主导走势
* 中间价与交易价点差扩大至逾400点
* 长假前仍有调整美元头寸需求
路透香港9月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收盘连续第二日收高,十一长假前银行调整美元部位以降低风险,带动汇价窄幅波动後收高.
市场预期假期卖美元效应将在未来一两天更加明显,不排除人民币汇率再度上穿6.30.然而,除非近期一路走低的中间价格产生变化,否则料将对人民币升势起到一度程度的牵制作用,令6.30以上的涨幅较为有限,下档则在6.31有所支持.
"9月人民币逆转升幅,这是有点出乎意外,"一大型中资银行人士说,"不过,央行的中间价还是相对比较稳定,人民币看不到太大的升值空间."
人民币中间价格自上周一的近两个月新高6.3295稳步下走,与即期价格的点差则由当时的122点,扩大至423点.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.3020 6.3003 6.3082 3.3443 6.3430 6.3066
市场人士指出,中国金融市场将进入长假,令手中握有美元的银行先行降低部位,以避免长假期间的不确定性.此外,有购入美元需求的企业也会在近日提前购汇.
"这麽长的假期,国外不休息,谁都不晓得会发生什麽事,现在美元利息低,跟人民币比较起来,机会成本就下来,肯定是会有银行想要卖美元,"一上海中资行人士说.
"今天的波动都在合理的区间,没有很意外,由客盘主导的."华南一家银行的交易员说.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
以下为北京时间17:,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4170/00 6.4160
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3065/05 6.3110
境内美元人民币一年期掉期升水报1,550.00点,较上日升15点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4570元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯/林高丽
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