人民币连续第二日收高

* 人民币连续两日收涨

* 客盘主导走势

* 中间价与交易价点差扩大至逾400点

* 长假前仍有调整美元头寸需求

路透香港9月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收盘连续第二日收高,十一长假前银行调整美元部位以降低风险,带动汇价窄幅波动後收高.

市场预期假期卖美元效应将在未来一两天更加明显,不排除人民币汇率再度上穿6.30.然而,除非近期一路走低的中间价格产生变化,否则料将对人民币升势起到一度程度的牵制作用,令6.30以上的涨幅较为有限,下档则在6.31有所支持.

"9月人民币逆转升幅,这是有点出乎意外,"一大型中资银行人士说,"不过,央行的中间价还是相对比较稳定,人民币看不到太大的升值空间."

人民币中间价格自上周一的近两个月新高6.3295稳步下走,与即期价格的点差则由当时的122点,扩大至423点.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.3020 6.3003 6.3082 3.3443 6.3430 6.3066

市场人士指出,中国金融市场将进入长假,令手中握有美元的银行先行降低部位,以避免长假期间的不确定性.此外,有购入美元需求的企业也会在近日提前购汇.

"这麽长的假期,国外不休息,谁都不晓得会发生什麽事,现在美元利息低,跟人民币比较起来,机会成本就下来,肯定是会有银行想要卖美元,"一上海中资行人士说.

"今天的波动都在合理的区间,没有很意外,由客盘主导的."华南一家银行的交易员说.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

以下为北京时间17:,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4170/00 6.4160

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3065/05 6.3110

境内美元人民币一年期掉期升水报1,550.00点,较上日升15点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4570元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯/林高丽

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