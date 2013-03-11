人民币即期收低 中国数据喜忧参半令市场谨慎观望

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
* 人民币即期收低
* 中国经济数据喜忧参半
* 市场反应平淡，仍持观望态度
路透北京3月11日 - 人民币兑美元即期周一收低。受美国就业数据超预期和道指创新高提振，隔夜美元指数大涨，带动人民币中间价走低；周末中国公布的2月宏观数据则喜忧参半，外汇市场对此仍持谨慎观望态度，周初反应有限。
继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PPI低迷依旧。交易人士表示，中国经济复苏的程度仍不清晰，让市场难以捉摸人民币能受到多大的支撑。
上海一外资银行交易员表示，短期内受外汇占款和顺差数据支持，人民币还是面临一定的升值压力。不过，2月中国出口数据过于强劲超出预期，市场也担心国内数据没有完全反映实际情况，因此盘面还是比较平静。
“尤其是出口跟欧美数据有矛盾，市场感觉出口应该没有那么好，那究竟这些数据是哪来的？如果说它真正反映基本面还好，不过照这样的话人民币升值压力也会比较大。”他补充说，需要3月或更多数据才能做出判断。
中国经济回升仍显脆弱，令中性货币政策的调整空间不大。考虑到下半年通胀压力以及房价上涨风险，央行料将益发谨慎，政策工具选择料以数量型为主，而不会急于收紧。而财政政策则有放松空间，从而为“扩内需、调结构”出力。
东京汇市美元兑日圆周一盘旋于三年半高点附近，兑其他主要货币持坚，美国公布就业岗位劲增，强化了投资者对美国经济复苏的乐观看法。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2181 6.2147 -0.05%
中间价 6.2769 6.2719 -0.08%
日内相对于中间价最大波幅 0.96% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 27 6.2168 6.2195
2013年来即期升贬值幅度 0.20%
1年期美元/人民币掉期升水 1,100
离岸人民币市场,北京时间16:49 今日 上日
1年期NDF 6.3083/26 6.3075
CNH即期 6.2058/69 6.2012
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽)
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