人民币收跌 期待更多方向指引

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
* 人民币即期收跌,中间价略走软
* 市场延续窄幅交投
* 期待更多方向指引
路透北京3月21日 - 人民币兑美元即期周四收低，受中间价小幅走低带动。交易员称，整体市场延续窄幅震荡交投，客盘基本稳定，市场观望情绪较浓期待更多方向指引。
交易员称，塞浦路斯风波虽仍影响全球汇市，但其对人民币/美元市场的影响较为有限；市场更关注最近表现强劲的美国经济数据是否能够持续，中国宏观经济基本面的走向,以及亚洲货币等。
“主要是大家对未来走势都不是很明确，每天就是观望。”北京一国有银行交易员称。
交易员并称，境内人民币和香港的CNH市场的价差在一定程度上影响到了境内的美元供求，市场整体结汇偏多的局面一定程度上是这个原因。
中国经济先行指标--汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，并连续第五个月在50这一荣枯分水岭上方，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。
上海一外资行交易员认为，PMI数据影响有限，两会结束之后市场会更加关注政策和国际市场事件的动向，单纯一个国内数据、尤其是一个先行指标的初值不会有明显影响。
对于今日尾盘时出现的一波购汇他分析说，近期成交价一直保持在人民币涨停板上方40
-60个点左右波动，市场对此似乎已经形成一致预期。今天开盘后价位离涨停价位更近一些，尾盘可能是客盘也可能有人托盘，价格被拉回近期轨道之中，“可能在接近(美元)跌停的时候会有一些支撑出来吧。”
中国人民银行最新发布的统计数据显示，截至1月末，央行口径外汇占款达240,184.99亿元人民币，据此测算1月新增3,515.06亿元，创下22个月来的新高。
东京汇市美元指数.DXY几无变动，报82.878，但脱离最近触及的七个月高位82.606。交易商预计由于塞浦路斯方面的忧虑挥之不去，美元指数下档空间将会受限。而欧元兑美元还是从周二触及的四个月低点约1.2843勉力上涨到1.2933美元，因投资者对最后一刻达成协议还抱有希望。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2143 6.2118 -0.04%
中间价 6.2731 6.2716 -0.02%
日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1% 日高 日低
)
日内波动幅度(pips) 27 6.2124 6.2151
2013年来即期升贬值幅度 0.26%
1年期美元/人民币掉期升水 1,070
离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日
1年期NDF 6.3073/16 6.3100
CNH即期 6.2055/75 6.2048
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李文科/李航/李然; 审校 杨淑祯)
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