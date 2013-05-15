人民币收跌 呼应美元强势

* 人民币收盘小跌再事歇息

* 隔夜美元指数涨至去年7月以来新高

* 交易员称未见人民币升值预期反转，后期料续升

路透北京5月15日 - 人民币兑美元即期周三收盘随中间价小幅下跌，顺应隔夜美元指数强势上涨。今日成交区间则仍然紧贴波幅上限，净结汇压力还是较重，市场对后期人民币趋涨的预期则未有变化。

华南一股份银行交易员认为，今天中间价下调，还是因为隔夜美元指数.DXY上涨，并创下自去年7月以来的新高。人民币短期盘整、震荡，但是净结汇仍是主力，升值仍是大方向。

上海一股份行交易员也表示，人民币不再像前期那样一口气升值，现在可能只是因为美元指数太强而休息会儿，并没有看到升值预期扭转的迹象。

4月以来加速升值的中间价目前大致在6.20附近稍事喘息。

上述上海交易员并称，此前外管局通知外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行应于每月初调整综合头寸至下限以上，该举措会带来一些购汇需求，但一方面还不清楚这部分购汇会发生于一级市场还是银行间外汇市场，而且具体的量、发生的时间亦不明晰，需要等本月底、下月初观察市场波动情况。

“能不能消化一定量的结汇还不清楚。后期还是走一步看一步，一是看看政策有没有什么动作，二是看市场有没有更多动态。”他说。

为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局本月发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

东京汇市美元兑日圆周三略为回落，上日曾升至2008年10月以来最高水准，但美元仍维持全面强势，受美国经济复苏增强的迹象以及美国公债收益率(殖利率)涨势支撑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1459 6.1428 -0.05%

中间价 6.2070 6.2035 -0.06%

日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 60 6.1455 6.1515

2013年来即期升贬值幅度 1.37%

1年期美元/人民币掉期升水 1,045

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDF 6.2255/85 6.2205

CNH即期 6.1418/38 6.1413

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李航; 审校 屈桂娟)

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