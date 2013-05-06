人民币收跌 终结连四日创新高走势

* 人民币收跌终结连四日创新高走势

* 外管局加强外汇资金流入管理抑制升势

* 结、购汇势均力敌，市场方向不明

路透北京5月6日 - 继连四日创收盘新高后，人民币兑美元即期周一转为收跌，因外管局将加强外汇资金流入管理抑制短期人民币升值预期。美元买盘活跃，结、购汇遂呈势均力敌之态，交投较热络，盘中震荡亦加大。

交易员指出，外管局出台文件加强对外汇流入的管制，将在一段时间内影响人民币走势，但料之后人民币仍将重拾升势。

业内专家也认为，整个政策是防止或控制套利资金流入，因此有助减少资本流入，减少人民币升值的压力。市场对人民币升值预期、未来升值幅度，可能也会受到一定的影响。

“中国外管局加强外汇资金流入管理，将打击企业非正常的转口贸易。遏制过多做空美元。”上海一外资银行交易员称。

为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局周日发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

“还有将近一个月时间，期间市场可能慢慢消化，还要看看市场反应。”上海另一外资行交易员说。

其并称，一旦把热钱的流入卡住，理论上美元卖盘的压力会减少；撇开热钱，有助于了解市场真实的需求，而这将反映市场真实的走势。

亚洲汇市方面，美元兑日圆周一持坚，守住上周末录得的涨幅；上周五美国公布的就业数据优于预期，缓解了有关美国经济前景的担忧。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1667 6.1556 -0.18%

中间价 6.2114 6.2152 0.06%

日内相对于中间价最大波幅 0.95% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 247 6.1521 6.1768

2013年来即期升贬值幅度 1.03%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16: 今日 上日

45

1年期NDF 6.2385/15 6.2225

CNH即期 6.1763/82 6.1525

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航; 审校 林高丽/张喜良)

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