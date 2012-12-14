人民币收低大行购汇闪现 年底前客盘供需料趋均衡

* 人民币即期收低,保持宽幅波动

* 盘间两度闪现大行购汇

* 交易员多猜测央行或欲守住6.23-6.25元区间

* 交易员料年底前客盘供需料倾向均衡

路透北京12月14日 - 人民币兑美元即期周五收低,仍保持100多点的宽幅振荡,且连续三日未再触及波幅上限.交易员指出,开盘后不久及午盘间曾出现两波明显的大行购汇,但均在美元价格拉高后即告消失,其余时间客盘净结汇继续为人民币提供支撑.

上海一股份行交易员称,近日即期打开涨停后参与明显活跃,但由于"近几天日间波幅都达一两百点,也给银行构成较大的风险,大家都还是比较谨慎."

上海另一股份行交易员认为,美国第四轮量化宽松政策可能已经在大家的预期内,加之美元/人民币汇率市场没有完全开放,所以外部因素影响看起来不会太大."如果央行不干预,就看供需了."

她并补充说,近期受年末因素客户购汇可能会上升,客盘供需因此料倾向于均衡.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2415 6.2340 6.2475 6.2923 6.2887 6.2329

交易员表示,周四没有观察到明显干预,当天临近盘末时人民币因净结汇增加一度逼近当日涨停位6.2258,但今天开盘即有大行购汇出现.

多位交易员认为,本周来疑为央行的市场干预更有可能意在控制汇价水平.多数交易员猜测,监管层可能会通过干预,将人民币即期汇率控制在6.23-6.25元区间.

"不清楚监管层的目标是什么,不过从这个星期的市场来看,6.2350到6.2500可能是要守卫的一个区间,干预可能会维持到年底吧.一年快完了,汇率可能也有指标要求."其中上海一外资行交易员表示.

周三美国联邦储备委员会(美联储,FED)宣布明年开始新一轮的买债行动,这一度引发美元的大量卖盘,目前美元指数趋稳.

东京汇市日圆周五跌至九个月低位,因为市场愈加预计,在本周末日本关键性大选结束后,日本央行将加快放松货币政策的步伐,以刺激经济.日本是全球第三大经济体.<FRX/CN>

以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3124/74 6.3125

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2205/19 6.2175

境内美元人民币一年期掉期升水报1,140点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3555元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽)

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