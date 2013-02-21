人民币收低 后期走势或趋平缓

* 中间价走低,因隔夜美元指数大涨

* 午盘净结汇令人民币跌幅收窄

* CNH走贬或使部分购汇需求回到境内

路透北京2月21日 - 人民币兑美元即期周四收盘稍贬,隔夜美元指数大涨后中间价低开,不过即期市场午盘受净结汇支撑跌幅缩窄,因企业继续看多人民币.交易员表示,随着离岸CNH走贬并接近在岸汇率,料吸引部分购汇需求回到境内,后期结购汇可能会较前期稍趋均衡.

他们并表示,客盘需求仍在逐步恢复,而节后出现的大笔购汇因素今天未再出现,尤其是此前押注油盘购汇还将持续而做多美元的头寸,在昨天油盘减少后已于当日午盘主动调整完毕,使得今天盘面购汇偏弱.

华南一股份行交易员称,香港离岸市场中人民币近日走贬,与境内汇率差距缩小."这会使部分购汇需求回到境内,在岸的结购汇后期会更趋于均衡.加上人们看到监管层此前的干预,到当前位置也减少了,短期内预期会比较平稳,走势也可能比较平."

上海一股份行交易员认为,中间价对一篮子货币的权重有所调整并偏重日元,近一段时间都在震荡走弱,但3月初两会前中间价预计会保持大体平稳.

过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

上海另一股份行交易主管表示,近日的公开市场操作对即期汇率没有直接影响,反而结汇多会偏向于带来人民币资金宽松.

东京汇市欧元兑美元周四触及六周低点,此前美国联邦储备委员会(美联储,FED)公布的最新政策会议记录显示,部分委员认为在见到就业回温前,美联储可能需要放缓或停止买债.<FRX/CN>

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2405 6.2376 -0.05%

中间价 6.2846 6.2804 -0.07%

日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 52 6.2381 6.2433

2013年来即期升贬值幅度 -0.16%

1年期掉期升水 945

离岸人民币市场,北京时间16:38 今日 上日

1年期NDF 6.3245/75 6.3190

CNH即期 6.2393/07 6.2340

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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