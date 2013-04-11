人民币小幅收跌 外储大增后期升值压力难减

* 人民币小幅收跌

* 早盘大行购汇活跃，下午市场现反向行情

* 与疑似干预、实际买需和轧空隔夜美元空头有关

* 外汇储备大增后期升值压力难减

路透北京4月11日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，受中间价自历史高位回落带动。业内人士指出，一季度外汇储备大增显示海外资金流入中国的势头再现升温迹象，料人民币后期升值压力难减，而春节后日间交易整体维持强结汇格局亦印证了这一点。

交易员指出，早盘购汇较为活跃，出现中资大行和外资银行购汇，除了似有央行干预迹象及在美元低位有实际买需以外，也与上日部分银行留有美元空头，今天被迫购汇轧空有关。而下午市场沉闷并出现反向行情，结汇占据主力。

上海一股份银行交易员说，“昨天尾盘时干预力度蛮大，有一些银行留了隔夜美元空头，结果今天(人民币)中间价走低了，他们只有买回来。”

上海一外资行交易员认为，今天的购汇力度还在正常范围之内，只是随中间价方向改变而自然而然往上买一买(美元)，成交价格还是离涨停价位很近，人民币升值预期并不会因此改变，预计后期还是以结汇盘居多。

央行数据并显示，今年一季度中国外汇储备增加近1,300亿美元，为2011年二季度以来单季增量新高。海外资金流入中国的势头再现升温迹象。中国央行周三公布，2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%，但近三千亿的水平仍属高位。

光大银行首席宏观分析师盛宏清表示，3月末外汇储备较高也说明货币供给是很充分的。后期外汇储备增速会放缓；不过货币供应上外汇占款还是主要渠道。此外，人民币汇率的日间波动幅度可能会继续放宽，这有利于平衡内外部各种利益，放开波幅也有利于推进国内的利率市场化。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离

岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1963 6.1939 -0.04%

中间价 6.2578 6.2548 -0.05%

日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 27 6.1956 6.1983

2013年来即期升贬值幅度 0.55%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:01 今日 上日

1年期NDF 6.2602/45 6.2585

CNH即期 6.1865/95 6.1835

美元兑日圆周三高见99.88日圆。自从上周日本央行推出比美国联邦储备理事会(美联储/FED)的计划更为大胆的经济刺激措施后，美元兑日圆涨幅已超7%。100日圆整数关口有选择权投资者和日本出口商的大量卖盘，促使美元兑日圆回落至99.60，较纽约尾盘跌0.2%。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李航; 审校 林高丽/李文科)

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