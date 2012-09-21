人民币小幅收跌 下周因假期临近或购汇增多

* 人民币小幅收低,脱离逾五个月高点

* 中间价跌破6.34元,至逾两周新低

* 本周人民币单边走强动力已显不足

路透北京9月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五小幅收低,受中间价跌破6.34至逾两周新低拖累,且此前人民币连续上涨已释放了单边升值的压力,交投正逐渐向均衡方向靠近.

市场人士称,9月中旬以来的人民币从贬值向升值的预期扭转现在看来已趋於平衡,至少不会再有很明显的升值预期,而考虑到下周临近国庆长假,购汇备付头寸可能会相对增多.

"今天市场(美元)买气比较强烈,...(美元/人民币)中间价再上新的台阶,突破了6.34,对市场情绪有一个提振."上海一大型银行交易员称,从中间价态势看,人民币想要过多升值好像比较难.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.3053 6.3031 6.3099 6.3426 6.3380 6.3038

上述交易员称,下周可能购汇需求会有所增加,因为按照历史上来看,长假前购汇备付头寸比较多.

不过上海一外资行交易员称,下周人民币仍有小幅上涨动力,因国庆假日美元的carry成本会较高,交易商可能会选择结汇,或推动人民币小幅升值.

东京汇市欧元周五小幅走高,收复部分上日因欧元区制造业和服务业数据疲弱而录得的失地.同时部分分析师说,欧元可能会在当前交投水准附近盘整.

以下为北京时间17:08,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4090/30 6.4120

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3120/30 6.3140

境内美元人民币一年期掉期升水报1,495点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4548元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽/曾祥进

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