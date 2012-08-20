* 人民币中间价小幅走弱

* 全天成交平稳,窄幅波动

* 短期内期待客盘指引方向

路透北京8月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一收盘小幅走弱,交易平稳令汇价呈窄幅波动.交易员称,目前更多关注境外市场,尤其是欧洲市场不太乐观,令人民币短期方向不甚明朗,期待客盘指引方向.

交易员并称,值得关注的是,最近市场交易区间一直向中间价靠拢,或为央行希望汇率稳定.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

----------------------------------------------------------------

6.3594 6.3580 6.3629 6.3478 6.3449 6.3585

北京一国有银行交易员称,目前看人民币盘中表现比较平稳,包括客盘也很平稳,还是要看欧美的状态,关注度在境外市场上.

"中期来看,至少是到这个月底,人民币交易区间估计在6.3500-6.3700之间波动."上述交易员称.

另有上海一交易员称,今天早上没什麽大的盘,比较清淡,最近市场没什麽方向,总体在等待客盘指引.

上述交易员并称,"感觉最近市场成交区间在向中间价靠拢,早上开盘走弱,随後交易比较胶着,一直无法和中间价拉开差距,可能是央行希望维持稳定为主.中短期市场可能试探寻找向下的支撑."

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期升水继续高位,达到1,360点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4954元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,美元/人民币一年期品种亦徘徊在八个月高点,最新报在6.4525/50,上日尾盘为6.4450.

北京时间16:41,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3610/50元,上日尾盘为6.3625元.

离岸人民币市场上不断攀升的筹资成本以及人民币的疲弱前景,已将离岸人民币掉期点数推升至历史新高.若中国经济颓势及离岸资金池紧缩状况不改,这种趋势料会继续.

欧元兑美元几乎持平於1.2333,料处於过去两周来的1.2240-2450区间.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。