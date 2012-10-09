人民币略收跌 整体仍在日间波幅上限附近窄幅波动

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
* 人民币微跌,结售汇相对均衡
* 整体仍在日间波幅上限附近窄幅波动
* 美元向下趋势应不大
路透北京10月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收盘微跌,结售汇相对均衡,整体仍在人民币日间波幅上限附近窄幅振荡.
交易员表示,目前美元比较便宜,加上节後购汇需求本身也会上来,中间价亦保持平稳,应会终止美元持续走弱的态势.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2878 6.2850 6.2899 6.3441 6.3426 6.2872
"现在看美元比较便宜,客户还是有抄底的心态,个人预计6.28元处美元有较强的支撑."北京某大行交易员称,短期来看国内经济政策以维稳为主,人民币虽然乐观偏强,但综合看短期可能会在中间价指导下逐步回到6.33元一线.
周一时人民币兑美元即期一度创出6.2812元高位,刷新节前最後一个交易日9月28日所创的6.2835元的汇改以来高点,日间波幅已达0.97%,接近1%的波幅限制.今天人民币即期波幅仍保持在0.9%附近.
上海一外资行交易员称,结汇和购汇暂时比较均衡,美元向下的趋势应该不大.
"看中间价央行还是想企稳的,不过最近中间价和实际价格偏离的有点大,一方面是长假美元留在手里也没什麽用,另一方面也不排除央行在节前有干预过.节後实际价格和中间价的偏离应该会缩小."他并称.
最新路透调查,中国人民币兑美元到年底时料将微幅下跌,接着应该能返回升值道路,未来12个月约能升值近1%.20位受访分析师的预测值中值显示,人民币兑美元到2012年12月末时料贬值至6.30元人民币,但是到2013年9月末时将回头升值,来到6.23元.
东京汇市欧元兑美元亚洲盘初报1.2971美元,略高於美国尾盘,不过仍较上周五触及的两周高位1.3072美元低约1美分.
以下为北京时间16:56,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3908/48 6.3890
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2895/35 6.2925
境内美元人民币一年期掉期升水报1,590点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4468元.
高盛高华最新报告称,以历史标准衡量,近期中国的外汇流出规模尤其庞大,持续时间也格外长.虽然短期对总体经济影响较有限,但资金流波动可能对央行的国内流动性管理带来挑战.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进
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