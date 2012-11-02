中间价走低令人民币收跌

* 人民币兑美元再以日间波幅上限作收

* 收盘位较周四低

* 中间价连续第二日走弱,为一周来低点

* 连续四天触及波幅上限,整周累计走强0.12%

路透北京11月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周五再以日间波幅上限作收,但因受今日中间价连续第二日走弱至一周低点,收盘价仍低於上日.这也是人民币第四天连续触及波幅上限.

交易员表示,整个结汇盘仍然很重,市场观点亦比较一致地认为短期人民币以升值为主.不过,人民币升值的势头似乎略有下降,下一阶段中间价和日间交易的价差亦有缩窄的可能.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2415 6.2415 6.2439 6.3045 6.3017 6.2405

"(今天)跟昨天差不多,在接近涨停板的20个点附近交投,...感觉还是有一点油盘,但整个结汇还是很重."上海一股份制银行交易员称.

交易员并称,即将举行的美国大选和中共十八大对市场做多人民币的情绪有助推作用,这些政治大事件尘埃落定後,人民币升值压力可能会得以部分释放.

交易员并认为,近两日人民币升值压力似乎略有缓解,央行出手干预汇市的可能性大为降低.

人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.5%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

东京汇市欧元兑美元一度跌至1.2885美元.交易商卖出欧元试图引发位於1.2880的期权障碍.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决於外需表现.

以下为北京时间16:35,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3528/88 6.3505

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2390/20 6.2408

境内美元人民币一年期掉期升水报1,569点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3984元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进/屈桂娟

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