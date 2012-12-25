人民币窄幅波动后微幅收跌

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
* 人民币即期微幅收跌
* 客盘结汇力量仍相对偏强
* 中间价创逾一个月新低
* 年关交易清淡
路透北京12月25日 - 人民币兑美元即期周二微跌4个点子.在中间价随隔夜美元涨势跌至逾一个月低位情况下,盘间人民币仍在日间波幅上限(6.2302元)附近窄幅波动.交易员称,客盘仍是结汇力量偏大,人民币走势稍强格局未变.
他们并指出,临近年关,成交偏清淡,不过,盘间虽出现大行购汇部分支撑美元,但整体客盘仍是以结汇为主.
上海一大行交易员称,"年底了,交易比较清淡,没有什么自营可做,...熬过今年再说了,都没有什么动力,以平客盘为主."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2339 6.2320 6.2355 6.2931 6.2913 6.2335
华南一银行交易员亦称,今天跟前几天有点象,有大行开盘就出来买了一轮美元,但整体而言,市场波动很小,成交量也很小.
"现在市场没有人买,也没有人卖,比较清淡,年底前没有动力改变,除非有额外的流动性的加入."上述交易员称.
人民币即期市场在10月底起陷入"涨停"僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今再未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.
东京汇市日圆兑美元周二触及20个月低位,因日本候任首相进一步施压央行采取宽松货币政策,同时美元受到美国预算谈判不确定性的支撑.
以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3280/10 6.3290
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2235/60 6.2230
境内美元人民币一年期掉期升水报1,320点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3659元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)
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