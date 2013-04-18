人民币收跌 升值势头暂歇

* 人民币中间价大幅回调，结束四连涨

* 市场成交意愿清淡，观望态势浓

* 市场仍坚持人民币升值共识

* 等待政策下一步指引

路透北京4月18日 - 人民币兑美元即期周四在中间价引领下走跌，中止此前四日连涨的快步涨势。不过，市场观望气氛浓重，成交意愿不明显，等待政策下一步指引。

隔夜美元指数大幅上涨，人民币中间价借机调整。交易员指出，市场购汇虽在午盘浮现但力道一般，市场呈现胶着态势，结汇亦不活跃。

“前几日人民币上涨幅度和节奏都太快了，昨日已经到了美元超卖的界限了。”北京一股份银行交易员说。

上述交易员并称，市场仍对人民币升值存有共识，因此没什么购汇盘。由于企业有追涨杀跌的习惯，因此现在中间价调整，企业便出现观望态势。

美国财长杰克卢周三向20国集团(G20)的财经官员发出警告，称当前存在各国采取“以邻为壑”货币贬值政策的风险，并特别提到了中国，同时还指出日本也在美国政府的密切监控范围内。

东京汇市日圆周四大致持稳至走升，因风险胃纳消退；欧元则守稳，受欧洲央行进一步宽松政策的传闻影响，欧元上日大跌。

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1813 6.1723 -0.15%

中间价 6.2416 6.2342 -0.12%

日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 20 6.1800 6.1820

2013年来即期升贬值幅度 0.79%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:43 今日 上日

1年期NDF 6.2510/40 6.2510

CNH即期 6.1786/97 6.1803

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航/李然; 审校 李文科/张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。