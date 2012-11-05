中间价弱引领人民币收跌 盘中仍多次触及区间上限

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
* 人民币兑美元早盘跟随中间价走跌
* 中间价连续三日走弱至逾半个月新低
* 盘中仍频繁触及人民币区间上限
* 美元抛盘压力仍重,人民币强势未改
路透北京11月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周一收跌,因今日中间价连续第三日走弱至逾半个月新低,带动交易区间整体下移.但盘中美元抛盘压力仍重,人民币仍频繁触及区间上限.
由於上个交易日人民币以波幅上限作收,而今日人民币兑美元中间价创逾半个月低点,上次低点为10月16日的6.3106.因此即便今日人民币触及区间上限仍呈走贬态势.
而事实上人民币强势未改,已连续第五天盘中触及区间上限.交易员表示,今日交投集中在临近区间上限15个点附近,客户的购汇还是难以消化充裕的美元流动性.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2454 6.2451 6.2465 6.3082 6.3045 6.2415
"今天没有停过,在涨停板一直有报价,成交价也就在(人民币)涨停板附近,...6.2460处有较强的美元抛压."上海一大型银行交易员称.
交易员并称,市场没有看到央行干预的痕迹,人民币区间交易料继续保持强势,而现在不确定性因素很多,尤其是本周美国大选以及中共十八大,中国监管层出手干预汇市的可能性较低.
人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.4%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.
中金公司最新报告称,美国第三轮量化宽松政策(QE3)和央行购汇有限驱动人民币最近大幅升值,但人民币强势升值难以持续,因从长期看人民币汇率已经接近均衡水平,短期看QE3的影响不可持续,且中国央行对汇率大幅升值的容忍度应当有限.
东京汇市美元指数周一触及两个月高点,因上周五美国发布的非农就业报告凸显出,美国经济基本面相对稳健.而欧元兑美元报1.2829美元,与纽约尾盘水准持平.以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3613/68 6.3560
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2404/36 6.2410
境内美元人民币一年期掉期升水报1,600点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4054元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港2月28日 - 中国银行的香港分支--中银香港周二称，已就收购母行的印尼以及柬埔寨业务签订协议，交易作价逾25亿人民币。
路透上海2月28日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡最新调研报告显示，中国的共享经济中，共享出行正快速普及，而共享空间和共享技能方兴未艾。麦肯锡认为，共享经济在中国尚处发展初期，需要解决商业模式、就业影响、社会价值等多项课题。