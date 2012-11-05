中间价弱引领人民币收跌 盘中仍多次触及区间上限

* 人民币兑美元早盘跟随中间价走跌

* 中间价连续三日走弱至逾半个月新低

* 盘中仍频繁触及人民币区间上限

* 美元抛盘压力仍重,人民币强势未改

路透北京11月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周一收跌,因今日中间价连续第三日走弱至逾半个月新低,带动交易区间整体下移.但盘中美元抛盘压力仍重,人民币仍频繁触及区间上限.

由於上个交易日人民币以波幅上限作收,而今日人民币兑美元中间价创逾半个月低点,上次低点为10月16日的6.3106.因此即便今日人民币触及区间上限仍呈走贬态势.

而事实上人民币强势未改,已连续第五天盘中触及区间上限.交易员表示,今日交投集中在临近区间上限15个点附近,客户的购汇还是难以消化充裕的美元流动性.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2454 6.2451 6.2465 6.3082 6.3045 6.2415

"今天没有停过,在涨停板一直有报价,成交价也就在(人民币)涨停板附近,...6.2460处有较强的美元抛压."上海一大型银行交易员称.

交易员并称,市场没有看到央行干预的痕迹,人民币区间交易料继续保持强势,而现在不确定性因素很多,尤其是本周美国大选以及中共十八大,中国监管层出手干预汇市的可能性较低.

人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.4%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

中金公司最新报告称,美国第三轮量化宽松政策(QE3)和央行购汇有限驱动人民币最近大幅升值,但人民币强势升值难以持续,因从长期看人民币汇率已经接近均衡水平,短期看QE3的影响不可持续,且中国央行对汇率大幅升值的容忍度应当有限.

东京汇市美元指数周一触及两个月高点,因上周五美国发布的非农就业报告凸显出,美国经济基本面相对稳健.而欧元兑美元报1.2829美元,与纽约尾盘水准持平.以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3613/68 6.3560

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2404/36 6.2410

境内美元人民币一年期掉期升水报1,600点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4054元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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