人民币小幅收跌 中间价连涨四日

* 人民币小幅收跌

* 中间价连涨四日至月内高点

* 结售汇保持平衡

路透北京8月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五微跌,虽然隔夜欧元走强并触及七周高位,人民币中间价亦微幅上升,连续四日走强触及月内高点,但盘中结售汇仍较均衡,成交变化不大.

从本周看,人民币基本持稳,虽非美货币连续走高带动人民币中间价创逾三周新高,但因整体结售汇相对均衡,且中国经济复苏仍未有明确信号,即期与中间价的差距略有扩大迹象,人民币仍在寻觅方向,市场观望情绪较高.

交易员并表示,目前汇率接近均衡,在结售汇没有偏向的情况下,短期还是没有明显趋势,可能还是在在6.35-6.36元之间振荡.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3545 6.3527 6.3572 6.3305 6.3316 6.3535

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期升水从高位略回落至1,180点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4725元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,美元/人民币一年期品种最新报在6.4413/38,上日尾盘为6.4405.

8月以来,人民币中间价较此前两月的运行中枢明显降至6.33-6.35元区间,但期间的即期汇率小幅走强.

北京某国有大行交易员对此认为,整体上看中间价顺应外盘走势,并没有观察到央行有过多引导,"汇率现在还是挺接近均衡的,短期没有什麽明显趋势."

中国外汇管理局周五称,7月银行代客结售汇顺差5亿美元,扭转上月的逆差局面.而同期远期结售汇出现净售汇34亿美元,规模较上月收窄.

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期升水回落至1,200点,此前中国工商银行(601398.SS)和农业银行(601288.SS)周三起下调包括美元和欧元在内的部分外币存款利率.

北京时间16:51,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3570/10元,上日尾盘为6.3535元.

东京汇市欧元兑美元持稳於1.2566美元,上日在电子交易平台EBS触及1.2590的约七周高位.由於投资者可能继续削减欧元空仓,其近期的下跌料有限.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/曾祥进

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