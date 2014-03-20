人民币暴跌中国央行正回购大幅减力 经济趋弱政策微调可期

* 周四正回购明显缩量，央行引导中不忘安抚情绪

* 流动性已现收敛，人民币暴跌令预期进一步趋谨慎

* 货币政策可能微调，但时机仍需等待

* 资金流入一段时间内将减少，经济趋弱需扶助是主因

* 视基本面和资金面变动，相机调整稳增长扶助的力度

作者 曹巍浩

路透北京3月20日 -在资金面初显趋紧苗头时，中国央行公开市场周四正回购操作明显缩量，给市场带来惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。

市场人士并表示，渐进打破人民币升值预期的同时，势必导致资金流入一段时间的减少。在经济增长趋弱的大背景下，货币政策将微调，然时机仍需等待。管理层将视基本面和资金面的变动，相机调整稳增长扶助的力度，给市场更加积极的信号。

“要把人民币走势影响的资本流动和央行公开市场操作结合到一起来看，”国际金融问题专家赵庆明称，“我们执行的是有管理的浮动汇率制，资本流入减少预计会延续一段时间，公开市场对冲不需要那么大的力度，可以减少正回购，未来看情况也可以启动逆回购。”

瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光进一步指出，其预计人民币今后几个月还会贬值，主因就是趋弱的国内经济，而非美联储加快退出量化宽松；预计一季度国内生产总值(GDP)增速为7.2%，这种情况下，货币政策或加强扶助力度，下调法定存款准备金率是可能的。流动性不会出问题，货币当局完全可以掌控局面。

中国央行公开市场周四进行了260亿元28天期正回购，较上周同期的1,000亿大幅缩减。加上本周二的1,000亿元操作量，央行本周共进行了1,260亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持稳在4.0%。据此计算，公开市场本周净回笼480亿元。

周二正回购操作量超市场预期后，流动性趋收敛，资金利率跳涨，周四操作缩量后，情绪有被安抚。银行间债市周四现券走势略好转，IRS亦下行。交易员指出，央行公开市场正回购意外缩量，场内悲观预期有所改观，买盘推动收益率回调，但因季末来临，资金价格难免上行，谨慎气氛仍在，现券收益率下行幅度相对有限。

美国联邦储备委员会(FED)主席叶伦周三表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。这比一些投资者预期的时间点有些早。美元周四亚洲时段守住强劲涨幅，美国利率可能较此前预期更早更快上调的风险，给股市和公债价格带来压力。

人民币在扩大波幅后连续四日大跌。人民币兑美元即期周四继续急跌，盘中最低报6.2334元，较上日收盘暴跌369点。

此前面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。两周前重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；直到上周即转变为仅有28天期操作，逐渐加长回笼资金期限的意图明显。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/kek77v

**政策微调可期，但需要等待**

货币政策未来微调的可能和必要性，不仅仅来自于人民币走弱后资金流出的抵补，也来自于中期经济增长需要更强的货币支持。

此外，季节性市场规律也显示，短期内银行间流动性就将面临4月季度初存款准备金补缴，以及4、5月份财税缴款等因素的冲击，进而加强了未来政策微调的必要性。

“最近人民币贬值幅度超出了市场预期，会延续一段时间，外汇占款会减少。公开市场正回购首先缩量了，但还不需要急于主动投；后期看情况，可以逆回购，明显下滑的时候，激进些可以降准，给市场一些积极的信息，”敦和投资宏观策略总监徐小庆称。

他并表示，货币政策的微调更多的可以理解为一个托底心态，稳增长，不让微观企业太难过。近期，银行受存贷比等指标约束，信贷投放有限。基于去年的高基数，3月末广义货币供应量(M2)增速就可能下滑到12%左右。不过，管理层首先可能对冲，政策微调信号或出现在二季度的后半段。

澳新银行中国经济师周浩则称，人民币汇率当期的贬值，料对经济的影响不会特别大，因刺激出口的同时，也可能会减少房地产投资。美联储可能提早升息，对国内的影响偏短期。管理层更多地需要通过各种偏松政策手段的尝试，切实降低企业的融资成本。

路透访问的众多在岸与离岸市场外汇人士的共识是，开年以来，国内孱弱的经济增速或为近期人民币明显走弱的基础，弱势或始于管理层的引导，后渐为机构接受，两者互动中人民币单边升值的预期在改变，资金流入较前期收敛明显。

国信证券研究所固定收益研究团队监测的一个跨境无风险套利指标显示，随着人民币近期的明显贬值，3月份以来跨境套利资金规模明显降低。

不过，香港一对冲基金投资经理和两位外资大行市场策略师均表示，不认为人民币中长期会趋势性贬值，进而导致资金蜂拥流出境内。徐小庆也表示，管理层也未见得意欲形成人民币贬值的趋势，只是当期波动所导致的外占减少或合意，且未失控，不需要反向干预。

上述一外资大行亚洲市场策略师透露，海外一些客盘的汇率止损位在6.2-6.3之间，部分当前已现浮亏，但尚不着急反向对冲止损，就是在观望管理层的底线。“在外围市场相对OK时，挤出结构产品(例如)铜融资等的泡沫，应对将来美国真的吸出EM(新兴市场)资金流有好处。”

“宏观背景不支持资金收紧，所以我们对资金没有那么担心。中长期来看，今年货币政策比去年要松，只是不一定会马上看到，要等等GDP和外占等数据，”上述另一外资大行市场策略师称。

此前参与内部政策讨论的消息人士称，如果经济成长进一步放缓，中国央行将采取2012年以来最强有力的行动，通过调降银行存款准备金比率来放松货币政策。

国务院总理李克强周三主持国务院常务会议表示，要努力保持经济运行处在合理区间，抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施，加快重点投资项目前期工作和建设进度，保持物价总水平基本稳定。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 1,000

(周四) 260

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 -- 780

逆回购到期 --

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净回笼 480 (完)

(审校 林高丽)

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