人民币微收低 短期升值压力仍偏大

* 人民币即期微幅收低

* 跟随中间价连六天跌势

* 客盘购汇稍多,或受中间价连跌影响

* 人民币升值压力仍偏大

路透北京12月27日 - 人民币兑美元即期周四微幅收低7个点子,连续第四天走贬,受中间价连跌六日牵引.受年底因素影响,客盘购汇相对稍多而自营盘清淡,但总体成交价格仍在日间波幅上限附近窄幅波动,意味着人民币升值压力仍然偏大.

交易员表示,中间价一直走低,对于客户心理可能也有一定影响,但近几天成交价走低幅度还是在可以理解的范围之内.临近年底自营盘较为清淡,盘面主要还是看客户供求变化.

"成交价还是离中间价比较远嘛,现在来看人民币升值压力还没有完全消除."上海一大行交易员表示,11月银行代客净结汇较大,这有可能会影响客户预期并持续结汇.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.236 6.2335 6.2380 6.2949 6.2943 6.2353

人民币即期市场在10月底起陷入"涨停"僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今再未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

东京汇市日圆兑美元周四触及两年低点,反映市场预期安倍晋三领导的日本新政府将力争压低日圆,并推行积极刺激措施.

以下为北京时间16:58,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3346/96 6.3310

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2325/28 6.2295

境内美元人民币一年期掉期升水报1,320点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3680元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽/黄凯)

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