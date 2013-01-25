人民币在寡淡交投中收低

* 人民币即期收低,维持窄幅振荡

* 净结汇令人民币走势偏强

* 成交接近涨停位,做空美元亦有忌惮

* 净结汇主因购汇弱于往年

路透北京1月25日 - 人民币兑美元即期周五随中间价小幅走弱.交易人士反映客盘仍以结汇为多,人民币走贬面临较大阻力,同时因成交价贴近涨停位,令多空双方操作意愿都不强,市场在寡淡交投中维持窄幅振荡.

上海一外资银行交易员称,"这几天人民币外汇市场真没什么好说的,没有自营,也没有客盘."

而另一位上海外资行交易员分析说,当前清淡的客盘仍以结汇为主,做多美元意义不大,而目前离美元跌停位比较近,由于忌惮再出现监管层干预,"大家都比较担心,这时做空美元风险也比较大."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2205 6.2195 6.2215 6.2805 6.2783 6.2181

外管局周五公布的数据显示,去年12月银行代客结售汇顺差大幅增长至543亿美元,远超过11月的185亿和10月的78亿.对此外管局有关负责人表示,主因不是结汇意愿增强,而是购汇动机减弱.

两位交易员也都提及,前期香港离岸市场人民币兑美元与在岸市场点差较大,促使部分企业往年在境内市场的购汇转移到境外,这的确使得近期境内净结汇局面相对于往年显得较强.

其中一位交易员并指出,今天CNH市场中人民币明显走软,是因为有一家企业大量购汇,"有可能是国企,估计是有购汇需求,因为目前也是一个(美元价格)底部."

以下为北京时间16:37,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2941/89 6.2860

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2121/45 6.2034

境内美元人民币一年期掉期升水报1,050点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3255元.

东京汇市日圆兑美元周五触及两年半低位,兑欧元创21个月新低,因市场持续关注日本促通胀的经济政策.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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