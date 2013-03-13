人民币创近两个月收盘高点

* 人民币即期收高至近两个月高点

* 市场对人事变动和经济观望气氛较浓

* 对通胀的忧虑或促汇率主动升值

路透北京3月13日 - 人民币兑美元即期周三创近两个月收盘高点。决定中国新一届政府人选的全国人大会议接近尾声，而中国经济后期走势仍未明朗，市场观望气氛较浓，客盘表现较为安静。

分析人士称，近期的经济数据虽然喜忧参半,但单月数据尚无法给出趋势性的判断,而中国经济基本面短期内料仍会带给人民币支撑。从货币市场操作来看，年后央行正回购操作较多，结合创新高的外汇占款数据和快速回升的通胀数据，人民币汇率也有走强的动力。

“近期央行在货币市场还是用正回购吸收流动性，可能上面对通胀还是有顾虑，这样来看升值其实也是抑制通胀的工具之一。”上海一外资行交易员表示。

上周末中国公布2月份CPI同比上涨3.2%，为10个月的高位。中国国家发改委价格监测中心表示，当前价格总水平涨幅处于底部回升态势，1月份2%的涨幅将是今年的最低点。

上述外资交易员补充说，短期来看离岸市场人民币CNH在6.2元左右找到支撑，短期内境内CNY应该还走不到6.2元。之后的走势要看新动向，像新的数据或者央行人事变动等等。

华南一股份行交易员表示，今年保增长这个目的不会特别的明显，从整个政策思路来看，还是金融体制改革开放可能是一个大的趋势，这也给人民币走强带来一定支持。

中国人民银行行长周小川周三在两会(全国人民和政协会议)新闻发布会上称,人民币资本项目逐渐实现可兑换是相当长的过程，人民币跨境使用会推动这一进程。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2138 6.2162 0.04%

中间价 6.2726 6.2746 0.03%

日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 19 6.2138 6.2157

2013年来即期升贬值幅度 0.27%

1年期美元美/人民币掉期升 1,050

水

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:30

1年期NDF 6.3001/38 6.3030

CNH即期 6.2070/91 6.2048

日圆兑美元周三从三年半低点反弹，因空头在日圆大跌后了结获利，虽然日本央行将推出激进货币宽松政策的预期仍意味着日圆可能进一步走疲。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯/林高丽)

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