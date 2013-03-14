人民币即期收跌 观望情绪升温

路透北京3月14日 - 人民币兑美元即期周四随中间价收跌。隔夜美元走高带动今日中间价走低,而昨日人民币收创近两个月新高后，市场观望情绪浓重，客盘结购汇进一步缩量，波动区间极窄。交易人士表示，当前市场需要更多的政策面或数据面指引。

上海一股份行交易主管称，最近客户结汇有些缩量，央行的干预随之减少，“结汇缩量是因为客户在观望，还有就是跟数据有关系。2月份数据不太好，再加上日圆贬值，大家猜测人民币是不是也要跟随贬值，所以都在观望。”

上海一外资行交易员则称，两会结束前还是以稳定为主，市场也没什么大的动静，“形势明朗要等到年中吧。去年也是个振荡行情，去年一季度也是维持相对小的振荡，二季度之后区间开始扩大，应该也是和去年差不多。”