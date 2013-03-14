人民币即期收跌 观望情绪升温

中国3月出口增速创逾两年新高 外贸整体向好但形势依然复杂
路透北京4月13日 - 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局。
* 人民币即期收跌
* 客盘结购汇缩量观望情绪升温
* 经济复苏势头仍不明朗
* 市场需更多政策面数据面指引
路透北京3月14日 - 人民币兑美元即期周四随中间价收跌。隔夜美元走高带动今日中间价走低,而昨日人民币收创近两个月新高后，市场观望情绪浓重，客盘结购汇进一步缩量，波动区间极窄。交易人士表示，当前市场需要更多的政策面或数据面指引。
上海一股份行交易主管称，最近客户结汇有些缩量，央行的干预随之减少，“结汇缩量是因为客户在观望，还有就是跟数据有关系。2月份数据不太好，再加上日圆贬值，大家猜测人民币是不是也要跟随贬值，所以都在观望。”
上海一外资行交易员则称，两会结束前还是以稳定为主，市场也没什么大的动静，“形势明朗要等到年中吧。去年也是个振荡行情，去年一季度也是维持相对小的振荡，二季度之后区间开始扩大，应该也是和去年差不多。”
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2155 6.2138 -0.03%
中间价 6.2752 6.2726 -0.04%
日内相对于中间价最大波幅 0.96% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 17 6.2150 6.2167
2013年来即期升贬值幅度 0.24%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日
:44
1年期NDF 6.3040/77 6.3010
CNH即期 6.2118/27 6.2070
正在北京召开的十二届人大一次会议周四宣布，习近平正式当选为中国国家主席和中央军事委员会主席，李源潮当选中国国家副主席。
东京汇市美元指数周四徘徊于七个月高点附近，此前公布的美国零售销售数据表现良好，令人期待经济可以应付今年展开的增税及节支的影响。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然/李文科; 审校 黄凯)
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