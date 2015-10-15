人民币成为EBS平台交易量第三大货币

路透伦敦10月14日 - 人民币成为电子交易系统(EBS)平台交易量第三大的货币，超过了美元兑瑞郎以及欧元兑日圆等货币对。

毅联汇业(ICAP)旗下的EBS Brokertec官员称，过去一年中每日参与人民币交投的市场参与者增长了50%。

此前环球银行金融电讯协会(SWIFT)指出，8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币。

“过去一年中，每天离岸人民币现汇的交易对手方数量增长了50%，”EBS外汇策略主管Jessica Roberts称。

“尽管距欧元和日圆(兑美元)还有一些距离，但人民币现为EBS上交易量第三大的货币，”Roberts称。

中国本月稍早做出新的努力，推动将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，并称近期的改革使其更接近符合加入资格。

消息人士周三对路透称，中国央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，此举将令中国银行间外汇交易市场覆盖欧洲交易时段，方便境外参与者进入。

国际社会、尤其是美国的批评人士称，中国对跨境资本流动的控制意味着离合格仍然很远。

在被问及人民币是否应被看作“完全可兑换”时，EBS市场主管Darryl Hooker称：“我们认为人民币在操作性、透明度及影响深远程度方面足以进行24小时交易。我们现在确实将其视为一个主要货币。”

但他也称：“人民币可能不会被纳入SDR的一个原因，将是中资银行的信用约束...中资银行可能需要与国际性银行签署国际掉期及衍生品总协议(ISDA)，因为他们需要与对手方建立联系。”(完)