人民币成为EBS平台交易量第三大货币

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦10月14日 - 人民币成为电子交易系统(EBS)平台交易量第三大的货币，超过了美元兑瑞郎以及欧元兑日圆等货币对。
毅联汇业(ICAP)旗下的EBS Brokertec官员称，过去一年中每日参与人民币交投的市场参与者增长了50%。
此前环球银行金融电讯协会(SWIFT)指出，8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币。
“过去一年中，每天离岸人民币现汇的交易对手方数量增长了50%，”EBS外汇策略主管Jessica Roberts称。
“尽管距欧元和日圆(兑美元)还有一些距离，但人民币现为EBS上交易量第三大的货币，”Roberts称。
中国本月稍早做出新的努力，推动将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，并称近期的改革使其更接近符合加入资格。
消息人士周三对路透称，中国央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，此举将令中国银行间外汇交易市场覆盖欧洲交易时段，方便境外参与者进入。
国际社会、尤其是美国的批评人士称，中国对跨境资本流动的控制意味着离合格仍然很远。
在被问及人民币是否应被看作“完全可兑换”时，EBS市场主管Darryl Hooker称：“我们认为人民币在操作性、透明度及影响深远程度方面足以进行24小时交易。我们现在确实将其视为一个主要货币。”
但他也称：“人民币可能不会被纳入SDR的一个原因，将是中资银行的信用约束...中资银行可能需要与国际性银行签署国际掉期及衍生品总协议(ISDA)，因为他们需要与对手方建立联系。”(完)
(编译 孙国玉/王丽鑫；审校 李爽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。