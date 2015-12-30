人民币走软令亚币承压 预计2016年将进一步趋疲

路透新加坡12月30日 - 多数亚洲新兴市场货币在周三持稳或下滑，受到中国人民币走软的拖累，鉴于美联储进一步升息的前景，新兴亚币在明年可能继续走低。

人民币兑美元汇率在离岸与在岸市场都下跌，此前中国央行将汇率中间价定在更低水准。

0721 GMT，离岸人民币兑美元触及四年低点6.6090元，为2011年9月以来最低位。

坡元下滑，受到人民币下跌的冲击。

坡元走势可能会受人民币走势的影响，交易员和分析师认为，新加坡金管局未公开的、用于管理货币政策的贸易加权货币篮子中包括人民币。

新兴亚洲货币2015年将录得年度跌幅，马币领跌，之后为印尼卢比。

虽然在美联储12月16日加息后多数亚洲货币保持相对稳定，但2016年可能仍将承压。

星展银行(DBS)外汇策略师Sim Moh Siong称，“我认为美元走强的主题将继续适用于美元兑亚洲货币。”

人民币贬值降低了其他亚洲国家的出口竞争力，分析师称若人民币贬值，亚洲国家可能对本币贬值不再那么强烈抵触。

马币今年以来累计下跌18.5%，料将成为2015年表现最差的新兴亚币。

油价下滑，引发对马来西亚油气收入下滑的担忧，给马币造成打击。

马来西亚总理纳吉布以及国有基金一马发展(1MDB)涉及的贪污丑闻，引发政治不确定性，也令马币承压。

一些分析师称，这些国内因素已基本被市场所消化，马币经过今年的跌势之后可能已遭低估。

不过预期马币将继续面临疲弱油价的冲击。鉴于外资对马来西亚公债的大规模持有状况，更多资本外流的潜在可能性也是马币的一个风险因素。(完)