曾俊华：人民币兑换限制取消不会对港元地位有很大影响

路透香港11月13日 - 香港财政司司长曾俊华周四表示，相信取消人民币兑换限制不会对港元地位产生很大影响。

香港将于下周一（17日）起取消居民每日2万元人民币兑换上限，由于人民币息率高于港元，令人关注会否引发兑换潮。

曾俊华启程前往澳洲前向传媒表示，港元与美元挂钩已经三十年，期间经历很多不同事情，香港都能应付，亦相信取消人民币兑换限制亦不会对香港产生很大影响。

“再者，现时人民币仍未可以自由兑换，这需要一些时间及过程才可以处理得到。”他说。

他又提及，不担心“占中”尚未清理完结，会对下周一开通的沪港通带来影响。

曾俊华周四前赴澳洲布里斯本出席二十国集团领导人会议，之后再前往悉尼与当地政商界见面，希望加强香港和澳洲在经济金融方面的联系。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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