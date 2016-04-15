明年末人民币兑美元可能跌至8元 因脱钩效应--中信里昂

路透香港4月15日 - 投行中信里昂周五称，预期中国的外汇储备将会持续下降，当局有需要让人民币脱钩以由市场力量定价，导致明年末人民币兑美元可能跌至8元。

中信里昂亚洲研究部主管乔毅文（Amar Gill）称，中国的外汇储备自2014年中高位减少8,000亿美元，由于降息周期仍在进行使得资产回报下降，加上当局容许人民币在强美元的情况下贬值、反贪等因素，相信资本外流持续，尤其是当外汇储备降至3万亿美元以下，外流速度加快。

“透过消耗外汇储备来稳定人民币的做法不可永远持续。”他说，“预期2017年中外汇储备将会非常接近IMF建议最低门槛，因此我们估计届时当局合理的做法是让外汇市场来决定人民币的市场价值，否则中国可能面临更快速度的资本外流以及更大幅度的储备贬值。”

他指出，货币脱钩一般会贬值25%，因此预计明年下半年人民币兑美元有机会跌至9，然后反弹至年末的8。

“至2018年中，人民币有机会进一步回升至7的长期合理价值。”他说。

中信里昂指出，人民币浮动初期将触发更多资金流走，诸多本土行业因而面对流动性乾涸的打击。高负债行业如房地产企业将会尝试加快销售及提供诱人折扣以让资金尽快回笼，预计会导致全国房地产价格急跌10%。

银行因存款随汇率下跌而流失，被迫提高利率，将导致息差收窄，不良贷款率上升，招商银行(3968.HK)(600036.SS)和农行(1288.HK)(601288.SS)因净外债而受人民币急速贬值影响最大；拥有庞大外汇资产的保险公司情况较好，但投资收益面临压力。

中信里昂预期，澳洲、韩国和台湾对中国出口的比重较大，人民币急速贬值将会引发这些国家货币出现较大幅贬值，对日圆、印尼盾、新加坡元和菲律宾披索的影响相对温和。

对香港来说，基于联系汇率制度，港元无法跟随人民币贬值，因而步入通缩，香港银行同业利率（HIBOR）将会走高，资产价格调整，预计香港楼价将会在原本估计的基础上多跌15-20%，该行此前预期楼价由高位跌至低位的幅度为25%。（完）