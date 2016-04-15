明年末人民币兑美元可能跌至8元 因脱钩效应--中信里昂

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月15日 - 投行中信里昂周五称，预期中国的外汇储备将会持续下降，当局有需要让人民币脱钩以由市场力量定价，导致明年末人民币兑美元可能跌至8元。
中信里昂亚洲研究部主管乔毅文（Amar Gill）称，中国的外汇储备自2014年中高位减少8,000亿美元，由于降息周期仍在进行使得资产回报下降，加上当局容许人民币在强美元的情况下贬值、反贪等因素，相信资本外流持续，尤其是当外汇储备降至3万亿美元以下，外流速度加快。
“透过消耗外汇储备来稳定人民币的做法不可永远持续。”他说，“预期2017年中外汇储备将会非常接近IMF建议最低门槛，因此我们估计届时当局合理的做法是让外汇市场来决定人民币的市场价值，否则中国可能面临更快速度的资本外流以及更大幅度的储备贬值。”
他指出，货币脱钩一般会贬值25%，因此预计明年下半年人民币兑美元有机会跌至9，然后反弹至年末的8。
“至2018年中，人民币有机会进一步回升至7的长期合理价值。”他说。
中信里昂指出，人民币浮动初期将触发更多资金流走，诸多本土行业因而面对流动性乾涸的打击。高负债行业如房地产企业将会尝试加快销售及提供诱人折扣以让资金尽快回笼，预计会导致全国房地产价格急跌10%。
银行因存款随汇率下跌而流失，被迫提高利率，将导致息差收窄，不良贷款率上升，招商银行(3968.HK)(600036.SS)和农行(1288.HK)(601288.SS)因净外债而受人民币急速贬值影响最大；拥有庞大外汇资产的保险公司情况较好，但投资收益面临压力。
中信里昂预期，澳洲、韩国和台湾对中国出口的比重较大，人民币急速贬值将会引发这些国家货币出现较大幅贬值，对日圆、印尼盾、新加坡元和菲律宾披索的影响相对温和。
对香港来说，基于联系汇率制度，港元无法跟随人民币贬值，因而步入通缩，香港银行同业利率（HIBOR）将会走高，资产价格调整，预计香港楼价将会在原本估计的基础上多跌15-20%，该行此前预期楼价由高位跌至低位的幅度为25%。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。