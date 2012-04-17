汇率弹性增强是个利好--新华

路透北京4月17日电---新华社周一晚间发表评论文章称,人民币兑美元汇率波动区间增加到1%,标志着人民币汇率弹性进一步增强,对进一步完善人民币汇率形成机制改革、实现经济平稳健康发展都有重要意义.

文章称,汇率波动幅度进一步放宽,意味着汇率价格将更多地由交易主体的供需关系来决定.有助於汇率价格的发现及人民币汇率向均衡水平回归,也有利於现代外汇市场培育,为汇率市场化改革乃至金融市场化改革向纵深推进奠定基础.

"汇率弹性增强有利於经济平稳运行.众所周知,汇率水平是经济体间竞争力的体现,合理的汇率制度往往能为经济体间的摩擦筑造起缓冲带和隔离区."文章称.

文章指出,汇率弹性增强有利於中国经济结构优化调整.汇率灵活性增强,将使市场对资源配置的基础性作用进一步增强,避免生产要素价格扭曲,从而引导资源由外贸出口行业向服务业等内需领域配置,推动产业升级,加快转变经济发展方式,减少贸易不平衡和经济对出口的过度依赖,促进经济结构调整和全面协调可持续发展.

中国於七年前开启汇率市场化改革大幕,开始实行以市场供求为基础、参考"一篮子"货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币汇率形成机制改革有序推进.

中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一收跌,收盘价6.3150,且波动幅度较央行宣布扩大限制前更为明显.不过交易员表示,央行中间价仍是人民币汇率表现的最重要指引,扩大日间波幅限制本身并不会引发汇价的趋势性升贬.该政策是否可以减少央行对外汇市场干预,以及会不会增加外贸企业汇兑成本尚需进一步观察.(完)

--发稿 沈燕;审校 杨淑祯

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