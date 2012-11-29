中间价续跌令人民币即期微幅收低

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
* 人民币收盘微跌,但续封"涨停"
* 中间价连续第二天回软
* 10月央行口径外汇占款保持低位
路透北京11月29日电---人民币兑美元即期周四继续"涨停"行情,但中间价连续第二天回软,令收盘价较上日微幅下降.在净结汇压力较大的情况下,中间价下跌进一步抑制了接盘意愿,成交保持清淡.
交易员表示,市况近几天一直保持清淡,尤其是今天在隔夜美元指数.DXY收跌的情况下,人民币中间价不升反降,令成交更显稀少.
"情况这几天都没变,(人民币)一直涨停嘛,没什麽可以评论的了!"上海一股份制银行交易员说.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2281 6.2281 6.2301 6.2910 6.2902 6.2273
上述交易员并称,银行一方面期待央行入市干预,一方面又看到上月央行外汇占款数字很小,感到无法捉摸央行的思路.据其了解,包括四大行在内的银行结汇头寸都很多,但人民币涨停以来,央行的干预迹象几寥寥可数.
"央行想不想干预我们真不清楚,看中间价变化也看不出来(央行的思路),"她说.
上海另一股份制银行交易员呼吁央行应及时入市干预以扭转局面,"既然要有价格限制,那你就有责任提供流动性.现在流动性都是由银行来提供,损失是很大的,一旦崩盘後果不堪设想."
中国央行公布的10月货币当局资产负债表显示,当月央行口径外汇占款余额为23万亿5,307.85亿元人民币,较上月净增10.84亿元,在全口径外汇占款216亿元中占比仅为5%.今年前10个月央行口径外汇占款累计仅2,919.12亿元,较去年同期26,193.44亿元大幅减少88.9%.
东京汇市欧元兑美元周四下跌,不过美国政策制定者的评论重燃对该国将避免财政悬崖的希望,使得欧元跌幅受限.
以下为北京时间16:34,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3285/15 6.3260
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2111/30 6.2238
境内美元人民币一年期掉期升水报1,550点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3831元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽/张喜良
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