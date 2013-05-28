中国汇改最重要的不是扩大人民币汇率波幅--学者

资料图片显示在华沙拍摄到的各国货币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透北京5月28日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)金融专家赵庆明表示，当前中国汇改最重要的不是扩大人民币汇率波动幅度，而应实现贸易平衡和国际收支平衡。

上海证券报周二刊登赵庆明的文章认为，当前汇改最紧要的不是在扩大波幅这样的技术细节上做文章，而应首先注重实现贸易平衡和国际收支平衡，在解决了外汇市场长期存在的供求失衡之后，逐步放松实需交易要求，以促进外汇市场走向成熟。

“当前1%的波幅已经够用。深化汇改最要紧的是实现贸易平衡和国际收支平衡；同时要放松外汇交易的实需要求，积极培育外汇市场，促进外汇市场尽快成熟。”赵庆明认为。

他表示，现在持续大规模的贸易顺差已成为其他国家不断施压人民币升值的借口和人民币汇率存在低估的论据。

“国际收支不平衡反映到外汇市场上就是外汇供需不平衡。外汇供求失衡，如果放任市场去决定价格，必然是美元贬值、人民币升值。在外汇供求失衡的情况下，人民币汇率也就不可能真正波动起来。”他说。

中国自1994年以来连年出现贸易顺差。从2005年到2012年海关统计的货物贸易顺差累计超过1.6万亿美元。从2005年至今年3月，只有4个月出现贸易逆差，逆差总金额不足500亿美元。

他指出，中国外汇市场很不成熟，缺乏深度和广度，没有价格发现功能，也谈不上有价格弹性。投资者的预期高度一致，要看涨都看涨，要看跌都看跌。如果没有央行的参与，甚至谈不上流动性。

对此，他建议，人民币外汇市场尤其是银行间具有批发性质的外汇市场，应该逐步放开实需要求，只有让出于不同交易目的的交易者都进来，市场的流动性才会改善，市场上的预期才会分化和分散，价格弹性才会提高，市场的价格发现功能才会得以挖掘和实现。

他并称，放松实需交易原则并不等于放任市场、完全不管。金融管理当局可以通过制定交易规则、监测交易、分析交易信息等对市场实施监管，在特殊时期也可以直接入市买卖（所谓的入市干预），维持汇率的相对稳定，防止汇率大起大落。

时下有研究人士提出人民币对美元的日波幅限制可由1%扩大到5%甚至7%。赵庆明认为当前的汇率波幅已经够用。

其理由是，当前1%的波幅是针对开盘中间价的上下波幅，如果按最高价与最低价之间波动来看，波动区间是2%。而在国际外汇市场上，无论是主要国际货币还是一些国际化程度不高的国家或地区货币，对美元的日内波幅很少有超过2%的时候。

他认为，若一日内本币升值5%或7%甚至更多，对于尚未支付货款的进口以及进口商来说，一定欢欣鼓舞，因为一日之间就可以节约相应幅度的成本，而对于出口以及出口商来说则可能不仅会削了利润，甚至要亏损了，因为对于多数出口商品来说，账面利润率往往只有3%到5%。

”如果真的允许人民币对美元汇率日内波幅扩大到5%，一旦出现贬值预期和贬值走势，并且真的发生一日内贬值5%，就不单纯是进来的“热钱”会大幅撤出的问题了，就连“冷钱”也会跟风逃跑，对实体经济的打击和伤害就更不堪设想。”他说。（完）

(发稿 李航; 审校 杨淑祯)

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