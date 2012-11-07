人民币汇率应扩大浮动区间--专家

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透上海11月7日电---中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉表示,应明显扩大人民币兑美元汇率浮动区间,并逐步实现人民币交易日收盘价格和下一个交易日中间价的连续性,为中央银行货币政策的独立性释放空间.
中国证券报周三引述刘煜辉指出,中国应该充分利用目前市场情绪压低美元汇率之机,尽早放松人民币对美元或一篮子货币的盯住(对一篮子货币的盯住实质上也是对美元的软盯住).
他谈到,未来央行货币政策的弹性宽松空间,一是受制於政府经济活动的扩张;二是受制於缺乏弹性的汇率.过去一年中,人民币有效汇率一直顶在高位,而与之对应的经济和生产率正明显减速,汇率高估对经济的内生伤害越来越大.
刘煜辉并认为,未来一个月後美元可能重现阶段性强势,因为至明年1月份,美国进入解决"财政悬崖"的时间,如果美国经济的体质能够接受或部分接受财政悬崖,那意味着美国财政赤字将明显下降,2013年美国国债会出现供不应求的状况.
美联储或不需要费太大的气力,就能保持中长端利率的低水平.美联储的货币政策可能进入正常化时间窗口,这将驱动美元走强.届时中国贸易商结汇的意愿将重新下降,央行将重新面对9月份之前的人民币中长期贬值压力.
从今年7月底至今,人民币兑美元重显强势,至今已经累计升值约2.4%,目前在6.2450元水平附近.市场已在不知不觉中转换了年初看空人民币的预期,且最近人民币连续触及涨停板,显示升值势头仍在.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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