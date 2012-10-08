人民币汇率2013年料重启温和升势--渣打

路透香港10月8日电---渣打银行周一表示,尽管近日人民币升值预期消退,但在国际美元后市偏疲之际,预料明年仍有缓步升值的空间,预计明年底人民币兑美元汇价在6.1900元人民币,较目前现汇升值约1.5%.

渣打同时预估,若经济下行情况没有恶化,至年底前,中国人行可能再调降一次存款准备金率,以利银行放贷.而中共十八大後,新上任的领导班子并不希望市场错认银根将恢复旧有宽松,预料降息已经结束.

渣打银行高级外汇策略师罗铭勤(Robert Minikin)指出,近期在岸人民币现汇波幅明显放大,在中间价上下宽幅波动,反映中国人行对於汇率更具弹性.波动放大,也让远期合约的避险功能更具吸引力.

"我们预计明年人民币还是处於升值趋势,但幅度相对温和,"罗铭勤在记者会上说,"一方面是美国实施第三轮量化宽松(QE3)使美元兑亚洲货币偏疲.另外,中国经常帐虽然大幅下滑,但我们不要忘记,仍然呈现顺差,一旦市场稳定,人民币需求还会浮现."

他预估至今年底,人民币兑美元汇价约在6.31,"大约在市场价格和中间价的中段位置",明年汇价则是上看6.19水平.

中国上半年经常项目顺差772亿美元,经常项目顺差占同期国内生产总值(GDP)比例已从2007年历史峰值10.1%大幅回落至2.1%.

罗铭勤认为,此种修正对於中国来说并非坏事,因为成熟国家如德国等,经常帐占GDP的比例也在相似水平.

此外,渣打银行提到,人民币宽幅双向波动,意味着以无本金交割远期外汇(NDF)作为人民币应付帐款的避险工具,在汇率巨幅波动时,会出现NDF现金流量的短缺,此种情况在9月汇率波动时更为明显.

"远期合约已大多预先反应人民币贬值的预期,我们认为这对企业来说是比较好的避险工具."罗铭勤说.

中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一尾盘报6.2843,盘中最强至6.2812,与中间价格6.3426相较,几近达到1%日波幅区间上限,也创下汇改以来新高.(完)

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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