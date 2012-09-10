进一步扩大人民币汇率波幅是未来趋势--央行官员

路透厦门9月10日电---针对目前国内学者提出进一步扩大人民币汇率浮动区间的建议,中国央行货币政策二司副司长郭建伟称,进一步扩大人民币汇率波幅是未来的趋势,是一个政策选项,但究竟什麽时候真正实施目前还不好判断.

郭建伟周六在厦门举行的2012年投资论坛间隙回答记者提问时并称,人民币汇率已经接近均衡水平,汇率波动在市场决定方面已经比较充分.

他并称,现在是中国企业投资海外的好时机,亦可以借此对冲汇率风险.而海外投资亦将有助於提升人民币的全球地位.

中国正通过促进人民币在跨境贸易和投资中的运用来加强人民币的国际影响力.且中国已经签署了一系列双边货币互换协议,并在本土市场新增了新的货币对.

郭建伟并强调,目前,中国并未出现大幅资本外流迹象,尽管确实存在一部分外资因人民币升值幅度下降而选择离开的现象,但总体而言,流出资金量并不多,没有形成太大问题.

人民币兑美元上周震荡微幅走弱,但7月中旬後呈现的大幅走弱势头已明显放慢步伐,从周线看,人民币即期汇率基本进入平台整理期.市场下一步关注欧债危机进展和中国经济复苏动态. (完)

--编译 李文科; 审校 曾祥进

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