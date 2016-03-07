人民币贬值对企业出口促进作用微乎其微--中国全国工商联副主席

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月7日 - 中国全国工商联副主席王新奎周一称，人民币贬值对中国企业出口的促进作用微乎其微。
他在两会期间参加政协经济组小组讨论时还表示，当前中国贸易的增加主要在采矿、重化工和服装等，这对中国贸易政策的制定带来很大偏差，应该增加服务出口的比重。
中国总理李克强此前曾强调，中国无意通过货币竞争性贬值刺激出口，人民币汇率也不存在持续贬值的基础。央行副行长陈雨露上周亦表示，人民币贬值刺激出口作用有限。（完）
(发稿 孙琦子 撰写 张金栋; 审校 张喜良)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)