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中国财经 | 2016年 3月 7日 星期一 10:59 BJT

人民币贬值对企业出口促进作用微乎其微--中国全国工商联副主席

路透北京3月7日 - 中国全国工商联副主席王新奎周一称，人民币贬值对中国企业出口的促进作用微乎其微。

他在两会期间参加政协经济组小组讨论时还表示，当前中国贸易的增加主要在采矿、重化工和服装等，这对中国贸易政策的制定带来很大偏差，应该增加服务出口的比重。

中国总理李克强此前曾强调，中国无意通过货币竞争性贬值刺激出口，人民币汇率也不存在持续贬值的基础。央行副行长陈雨露上周亦表示，人民币贬值刺激出口作用有限。（完）

(发稿 孙琦子 撰写 张金栋; 审校 张喜良)

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